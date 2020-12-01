A股总市值全球第二 30年融资超15万亿分红逾10万亿

30年风雨征程，资本市场从无到有，从小到大，从弱到强，始终服务于中国经济的发展与转型升级。包含主板、中小板、创业板、科创板、新三板、区域股权市场等在内的多层次资本市场体系，一边不断扩大对外开放，一边在改革与探索中一路前行。目前沪深两市共有4101家上市公司，总市值近80万亿元，拥有投资者账户数量1.75亿，营业收入总额占了GDP总量的半壁江山，上市公司成为中国经济的支柱力量。

资本市场助力中国经济转型升级

上市公司破4000家 总市值全球第二

“十三五”以来，沪深两市上市公司数量跨越3000、4000两个千级门槛，相比资本市场建立初期10年上市1000家的进度，A股扩容速度显著提升，资本市场日益繁荣。

今年随着注册制的实施带来的市场扩容，沪深两市最新市值已达78万亿，与2000年末相比增长了16倍，近20年年均增速15%，市值增长显著。

2014年底，沪深交易所市值首次跃升至全球第二位。当前沪深交易所总市值近80亿元，约占全球主要证券交易所总市值的11%，比排名第三的日本东京交易所总市值高出71%。

上市公司是中国经济支柱力量

A股上市公司涵盖了国民经济全部90个行业，占国内500强企业的70%以上，是实体经济的“基本盘”。

2019年，沪深两市上市公司实现营业总收入50.47万亿元，占全国GDP（国内生产总值）比重首次突破50%。中国上市公司协会数据显示，上市公司创造的税收占整个企业税收的30%，实体经济上市公司的利润占规模以上工业企业利润的40%，上市公司已成为中国经济的支柱力量。

30年来，上市公司通过资本市场累计实现股权融资总额超15万亿。资本市场为实体经济，尤其是民营企业的融资提供了重要渠道。当前民营企业占到A股上市公司的六成以上，根据恒大研究院的统计，2019年A股市场通过IPO、增发和配股实现的股权融资中，44%流向民企，36%流向国企，民营企业略胜一筹。

在《2020胡润中国民营企业500强》榜单中，上市公司占78%。其中在沪深交易所上市的共330家，占比66%，资本市场在助力民营企业提升核心竞争力方面功不可没。

龙头公司亮出“中国名片”

2020年共有124家中国公司（含香港，不含台湾）上榜《财富》世界500强，公司数量首次超越美国问鼎全球。124家公司中，在A股上市或部分上市的公司超过70家，占比近六成，优质上市公司成为中国企业对外展示的“中国名片”。

30年来，A股上市公司中涌现出一大批行业龙头，在各领域均起到良好示范引领作用。2001年中国石化的上市实现了A股千亿市值公司零的突破，当前两市千亿市值公司已增至118家，其中金融类公司33家，电子、通信、计算机、医药生物行业公司合计28家。

科技和医药行业龙头的迅速崛起，体现了资本市场在支持科技创新、培育发展新动能、服务供给侧结构性改革和经济高质量发展等方面发挥着日益重要的作用。

上市公司科技属性增强

十八大以来，中国加速了由科技大国迈向科技强国的进程，综合创新实力不断提高，A股上市公司“科技”属性逐年增强。伴随着科创板开板和创业板注册制正式落地，新兴技术产业迎来更大舞台。

证券时报·数据宝统计，2020年以来A股共有342家公司首发上市，合计募资4238亿元，IPO公司数量及募资金额均排进历史前三。其中科创板募资2022亿元，占比近半；半导体行业募资近800亿元，细分行业排名最高。科技新生力量来势凶猛。

从市值分布来看，当前信息技术行业上市公司市值占A股总市值的15.39%，较2010年提升超10个百分点；与此同时，金融、能源类公司在A股权重均下降超10个百分点，资本市场成中国产业升级主战场。

不过也应注意到，A股市值前十名的上市公司中无一家科技企业入围，美股前十大市值龙头中信息技术企业占据半壁江山，A股科技创新之路仍任重道远。

上市公司做大做优做强

30年来，上市公司业绩整体保持平稳增长，成长性超越同期经济增速。价值投资时代开启，上市公司投资者回报意识逐渐增强，A股连续3年分红金额突破万亿元，分红公司数量占比达七成，大手笔分红渐成常态。

上市公司迈向高质量发展

数据宝统计，2019年沪深两市上市公司累计实现净利润3.72万亿，较20年前增加59倍，较10年前增加2.5倍。近10年A股公司净利润年复合增速13.32%，跑赢同期GDP增速。

从盈利分布来看，A股上市公司两极分化特征明显。2005年以来沪深300指数成份公司净利润占全部A股比重均值为86.5%。2015至2017年随着A股新一轮扩容周期开启，净利润占比一度回落至80%以下，此后随着“三去一降一补”等供给侧改革初显成效，中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，核心资产崛起，强者恒强的特征显现。

2019年沪深300指数成份公司实现净利润3.17万亿元，占全部上市公司的84%，占比较2017年的低点高出近8个百分点，实现两连升。盈利水平的提升也加速A股市值向龙头集中的趋势，当前沪深300指数成份股总市值40.28万亿元，占A股总市值的52%。

A股公司成长性比同期美股高近80%

沪深300指数和标普500指数分别覆盖了中美两国市值及代表性最突出的上市公司，是中、美市场整体走向的“晴雨表”，通过两大指数成份股的财务数据对比可直观看出两地头部上市公司在盈利能力、成长性等方面的差异。

数据宝统计，2011年以来沪深300指数净利润年复合增速8.58%，比同期标普500指数（4.82%）高出近80%。除2016年小幅下跌外，其余年份沪深300指数净利润均保持了稳定正增长；相比之下，标普500指数净利润多次出现负增长，年度最大跌幅超过10%，业绩波幅更大。

今年全球经济遭受疫情打击，不少全球知名企业元气大伤。最新财报数据显示，今年前三季度标普500指数成份公司净利润同比重挫40%，尚未走出疫情阴霾；同期A股公司业绩早已触底反弹，前三季度净利润同比降幅收窄至6.5%，沪深300指数净利润同比仅下滑7.6%。

A股公司盈利能力低于美股

虽然A股公司保持了净利润的稳定增长，其盈利能力与美国头部公司相比仍存差距。数据宝统计，过去10年标普500指数整体毛利率均维持在30%以上，2019年达到35.33%；2019年沪深300指数整体毛利率水平为19.04%，相当于标普500指数的一半。

从ROE（净资产收益率）来看，过去10年沪深300指数ROE呈整体下滑走势，2019年仅有10.51%;标普500指数ROE2015年起逐年上升，并于2016年超过沪深300指数，最新ROE达15.35%。两者相比，沪深300指数ROE正处于历史低位，标普500指数ROE处于历史高位。

标普500指数的高盈利能力与其以信息技术占主导的市值分布密切相关，苹果公司和微软公司2019年净资产收益率分别达到55%和42%，A股头部公司金融股占比高，拉低了指数的整体盈利能力。

上市公司分红意识增强

30年来，A股上市公司累计分红超10万亿，近3年派现金额更是连续突破万亿关口，2019年一举达到1.36万亿，再创新高。

数据宝统计，2019年实施现金分红的上市公司数量达2629家，占年末上市公司总数的70%，较10年前提升了近10个百分点。其中，1520家公司现金分红占净利润比例不小于30%，大手笔分红渐成常态。

分行业来看，2019年食品饮料和采掘行业支付率超过50%（仅统计盈利公司），纺织服装、公用事业和化工行业分红力度其次，超过40%。业绩和现金流稳定的行业分红率相对较高。

上市公司慷慨出手的背后反映出其股东回报意识不断增强。随着A股高分红时代大幕拉开，A股价值投资理念也将被进一步强化。

A股分红率逐步向成熟市场靠拢

2017至2019年，沪深300指数成份公司累计分红总额占净利润的比重为32.05%，这一分红力度虽然纵向大幅提升，但与同期标普500指数的股利支付率40.87%相比仍有一定差距。

从区间分布来看，近3年股利支付率超过50%的公司占沪深300指数成份公司总数的14.67%；标普500成份股中，这一比例接近三成，为前者的两倍。美股上市公司中高比例分红股数量大幅高于中国。

当然，分红并非越多越好，企业分红力度和其生命周期息息相关。持续高比例分红的上市公司大多进入成熟期，利润水平相对稳定，资本扩张需求较小。美国股市经过上百年的发展，处于成熟期的公司数量数倍于A股公司，处于成长阶段的A股分红率略低于美股在情理之中。

海外成熟市场中，高分红、低波动的投资品种备受关注，A股市场上以QFII和陆股通为代表的外资机构同样偏好高分红上市公司，从长远趋势来看，A股分红力度向发达市场靠拢是大势所趋。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)