疫情加速保险行业转型：以专业人才迎接新机遇

人民网北京12月1日电 近年来，随着我国保险市场的发展，保险营销员队伍迅速扩大，但这背后，从业人员素质参差不齐、大进大出等问题较为突出。如今，随着市场对于保险消费需求的不断升级，营销员渠道由量到质的转型已是大势所趋。

疫情激发大众保险需求

疫情给保险业带来一定挑战的同时，也给保险行业带来了发展的机遇。根据前不久一项关于“后疫情时期中国保险需求”的调查报告显示，超过六成的受访者认为有必要增加保险消费防范风险，疫情更加凸显了健康和保障的重要性，消费者进一步加强了对健康保障、风险防范和风险管理的关注。保险保障配置将逐步成为后疫情时代家庭风险防范的常态化举措。

当疾病和意外不幸发生时，保险可以作为有效的风险应对手段，帮助个人或家庭及时获得经济补偿。友邦人寿保险有限公司北京分公司总经理郑少玮介绍，此次新冠疫情突然袭来，保险业通过捐赠保险、扩大承保责任、开发专属产品、提供便捷理赔服务等方式，充分发挥保险保障功能，积极履行社会责任，在为疫情防控纾困解难方面发挥了独特作用。

据了解，今年以来，各险企纷纷逆势揽才，为“稳就业”添砖加瓦。以友邦北京为例，郑少玮介绍，今年2月至4月公司共举办线上招募活动2700余场，累计吸引了超10万人次的参与，这些线上活动也使友邦北京招募的优秀人才数量也较为客观，是去年同期的3.5倍。

作为首个将营销员制度引入中国内地的保险公司，友邦认为行业健康、繁荣的发展离不开专业人才的培养，并通过不断升级的“卓越营销员策略”，致力于将团队打造成专业全面的保险人才和陪伴客户一生的“健康与财富管理伙伴”，从而为客户创造更大价值和更优质服务体验。

服务水平提出更高要求

今年5月，银保监会印发《关于落实保险公司主体责任 加强保险销售人员管理的通知》，再次明确保险公司的主体责任，对于险企加强营销员管理，提高渠道质量和服务水平提出更高要求。

随着消费者对身体健康的日益关注，健康险、意外险、寿险的保险需求将激增。同时伴随信息技术的发展，越来越多消费者，特别是年轻一代有更多了解保险、选择产品的渠道。当前，客户的保险需求已经不简单满足于保障产品本身，而是更需要从健康管理到疾病治疗、康复以及品质养老、家庭财富管理等一系列服务。

保险市场的潜力和客户需求不断升级都对营销员的专业知识和服务能力提出了更高要求，构成了保险公司全面向“以客户为中心”转型，进行渠道精细化、专业化管理的底层动力。

郑少玮说：“卓越营销员是友邦持续发展的‘护城河’，保险归根到底还是金融服务业，深度定制保障方案、服务理赔等环节都离不开营销员。所以友邦不仅要求营销员具备过硬的专业知识，更致力于培育他们为提供客户健康保障、财富管理及资产配置方案的能力。他们不是销售工具，而是可以陪伴客户穿越经济周期，实现身体健康和家庭财富稳固的伙伴。同时，卓越营销员最终要被打造成保险企业家，吸引具有相同价值观的伙伴加入，从而为更多客户带去值得信赖的服务”。

在不断定义“精英人才”过程中，友邦也一直在引领行业人才升级。以友邦北京为例，目前营销员团队本科及以上学历占比已超过73%，其中硕士及博士以上学历占比为13%，并不乏有来自清华、北大、人大等全国TOP10学府及海归精英。仅2020上半年，就有近70位博士和350余位拥有海外学习背景的人才加入。同时，越来越多的专业人士也被友邦的职业平台所吸引，律师、教师、医生、工程师、企业主、公司高管等，纷纷汇聚于此，追求新的人生篇章。

培育发展体系不断完善

在市场竞争更为激烈，对保险品质化服务要求更高的北京市场，友邦也在人才培育上施行了更高的标准。

2020年10月，友邦人寿推出全新的营销员专业化培训体系AIA U，并与复旦大学联手打造专属于友邦营销员的培训课程和认证体系，为营销团队搭建更加专业化、智能化、品牌化的发展平台，引导和支持卓越营销员的全面成长。

AIA U是友邦对现有培训体系的升级，将运用智能科技，对营销员进行一对一的多维度分析，并提供具有针对性的学习建议，在帮助他们提升专业知识深度和广度的同时，也将提供更为明确和可预期的成长目标。在AIA U的培训体系下，友邦将提供包括寿险规划师、健康管理师、财务规划师和卓越主管四条培育体系，助力培训更加“专业化”。同时，更精准定位营销员基本情况，在培训上实现“千人千面、定制培养”，从而实现“智能化”。

此外，2020年，友邦北京还推出专门瞄准社会精英人士的“高潜人才（Promising Leader）培养计划”,具有高甄选要求、高培养标准两大特点，旨在吸引具备一定专业技能、销售与管理能力，且没有任何保险从业经验的高素质人才，为他们提供专属的培训及辅导体系，以及更为优化的津贴体系和职业发展路径，从而帮助他们成为更现代化、更具服务意识的保险3E人才，即市场最专业（Expert）、行业最精英（Elite）的保险企业家（Entrepreneur）。

“我相信AIA U的推出，将为培养‘高潜人才’提供更有力的武器。”郑少玮说：“从星星之火到野蛮人海、健康人海，再到今天的专业化经营团队，保险营销模式一直随时时代发展不断进步，但友邦营销员高素质的‘底色’从未变过。友邦启航新百年之际，我们将继续深化渠道革新，搭建符合北京市场特点的高端人才发展体系，广纳英才，提供优质职业发展平台，从而为北京地区客户提供更加高品质、有温度的服务体验。”

(责编：栗翘楚、孙阳)