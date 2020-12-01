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迟福林：中国庞大内需市场释放助力全球经济再平衡

2020年12月01日12:05  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京12月1日电 （记者任妍）中国经济体制改革研究会副会长迟福林29日在第十八届中国改革论坛上表示，改革开放40多年来，我国从打开国门到全方位开放，从制造业领域为主的开放到服务贸易为重点的开放，从要素市场开放到制度型开放，走出了一条新型开放大国之路。今天，作为拥有14亿人口、4亿中等收入群体的新型开放大国，中国是全球最具潜力的大市场；中国的大市场既是中国的，也是世界的；中国坚持推进以扩大内需为基本导向的高水平开放，不仅能够有效释放14亿人口的超大规模市场潜力，而且有利于全球共享中国市场。

11月29日，由中国经济体制改革研究会主办的第十八届中国改革论坛在京召开，迟福林在会上指出表示，中国庞大内需市场的释放将给全球经济再平衡起到重要作用。预计未来5-10年，中国对世界经济增长贡献率仍有望保持在25%-30%左右。迟福林表示，2006年以来，中国对世界经济增长的贡献率连续14年全球排名第一，2019年超过30%。展望未来，中国超大规模内需市场潜力的释放，将为中国走向高质量发展提供更大空间，也将为经济全球化注入更多正能量。

迟福林认为，预计到2025年，中国服务型消费占比将达到52%左右，开始进入服务型消费社会，随着城市化进程的推进，尤其是高铁时代带动的城市群发展，估计到2025年中国常住人口城镇化率将达到66%左右。

(责编：任妍、孙阳)
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