高瓴资本：全面布局智能制造，做连接新经济与传统行业的纽带

近日，高瓴发布《高瓴资本集团可持续性价值投资影响力报告》（下简称《报告》）。高瓴在《报告》中首次向大众全面剖析了自己在科技创新、生命健康、消费零售和企业服务四大重点领域的投资逻辑与布局，以及最终实现以科技助推产业升级，服务实体经济高质量发展的目标。

《报告》认为，以数字化、网络化、智能化为本质特征的第四次工业革命正与中国经济发展转型形成历史性的交汇。颠覆性的技术创新不仅为产业的转型升级带来新的机遇，也为经济繁荣、生活品质提升与全球创新发展提供重要支撑。因此，如何运用资本的力量连接新经济与传统行业，促进科技企业与实体经济的融合创新，进而激发中国制造的巨大潜力，成为高瓴投资制造领域的核心命题。

基于此，高瓴于2019年投资的怡合达，深耕自动化设备行业，以信息和数字化为驱动,通过标准设定、产品开发、供应链管理、平台化运营,为自动化设备行业提供高品质、低成本、短交期的自动化零部件产品,推动自动化行业的技术进步。截至2019年底，怡合达已开发涵盖172个大类、1352个小类、60余万个SKU的FA工厂自动化零部件产品体系。

除了推动工厂的自动化进程，传统制造业的数字化转型也迫在眉睫。其中，工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，能够精准对接供需两端数据信息，提高关键物资配置效率，是传统行业实现数字化转型的重要途径。高瓴在2019年投资了由中国工程机械头部企业徐工集团孵化的工业互联网企业——徐工信息，支持徐工信息工业互联网关键技术研发和基础设施建设。

在平台化与数据化建设之外，以工业机器人为代表的智能化工业装备是实现智能制造的基础设施，是先进制造业的支撑技术，对未来生产和社会发展起着推动变革的作用。为此，高瓴在全球范围寻找制造业最前沿的未来技术。成立于2018年的思灵机器人是一家智能机器人系统研发及应用服务商，高瓴在思灵机器人创立之初便对其进行投资，并在公司此后的多轮融资中持续跟投，以全力支持思灵在新技术、新产品上的研发。公开资料显示，思灵机器人的核心产品包括7自由度轻量化机械臂、通用机器人控制器、机器人视觉系统等。在工业领域，思灵机器人研发的产品可以弥补工业级机器人在人机协作场景下应用的不足。装有“机器人大脑”操作系统的机器人能够与人类在共同工作空间中，兼顾效率和安全性地进行近距离互动。机器人解决方案也将帮助制造、物流等劳动密集型产业提高生产率、降低单位人工成本。

《报告》披露，高瓴拥有自建的大数据团队和全职战略运营专家，通过持续深入的行业研究与洞察，建立横跨科技企业与实体经济的投资图谱，以创造可持续的长期增长为目标，通过科技创新，助力全球最优秀的企业家发挥最大潜能。

高瓴于2017年投资的百丽国际成立于1992年，是一家大型时尚及运动产业集团，涵盖鞋类、服饰和运动三大业务。作为一家大型实体经济企业，百丽已形成业内领先的纵向一体化经营模式，覆盖商品企划、产品研发、生产制造、市场营销、物流仓储、零售分销等环节，涉及环境、供应商、渠道商、员工和客户等多个利益相关方的完整供应链。在完成对百丽的投资后，高瓴利用互联网思维，通过技术和管理赋能手段，以数字化角度挖掘百丽的核心竞争力，助力百丽实现“全流程化的数字化转型”，尤其是在生产制造环节，高瓴通过引入数据化思维，挖掘数据价值，推动百丽充分发挥零售网络背后的数据统计与分析能力，将其有效应用于生产制造环节。基于消费者洞察和大数据分析，结合线上测款、分销和零售环节的信息反馈，及时调整生产计划和库存数量，根据市场需求迅速补货、减少生产非畅销产品，减少废品率。数据显示，自2018年推行精益项目以来，百丽的产品质量得到大幅提升，退残数量下降24%，平均生产周期时间缩短1/3，产线效率整体提升30%以上，实现了百丽在商品生产制造端的数据化与智能化转型。

《报告》显示，秉智能制造作为未来产业与实体经济可持续发展的基建，高瓴针对信息自动化、工业互联网、智能机器人等细分领域，不断拓展“先进制造”的投资版图，同时运用资本的力量连接新经济与传统行业，促进科技企业与实体经济的融合创新，为传统行业注入科创基因，推动传统行业数字化、智能化的跃迁，实现社会经济的可持续发展。

(责编：栗翘楚、孙阳)