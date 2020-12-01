外媒：全球经济对中国的依赖正变得更清晰

参考消息网11月30日报道 据《日本经济新闻》11月29日报道，全球经济对中国依赖的程度正变得更加清晰。报道指出：“中国占全球出口的比重正在上升，甚至超过2018年中美爆发贸易战之前的水平。”一些人认为，近期签署的RCEP协议将进一步增强中国在全球贸易中的影响力。日经分析了国际贸易中心编纂的3800种商品的数据，发现在2019年，中国占出口市场份额超过50%的有320种。而在2001年中国加入WTO之时，这一数字仅为61。

福布斯网站28日报道称：随着整个西方世界迎接“黑暗的冬天”，中国的经济却正加速发展。美国股市可能一直在徘徊，寄希望于疫情逐渐消退；不可否认的是，中国是新冠疫情防控的赢家。在西方大多数国家再次进行封锁、经历更大程度恐慌时，中国已经顺利开始复苏。报道还引用桥水基金创始人雷·达里奥的话表示，在接下来的六个月里，西方资本将会流向中国，因为中国的经济正在增长并且是可预测的。达利奥说，“中国将产生比美国更多的亿万富翁”。日本野村证券驻香港首席中国经济学家则表示，“中国的经济复苏仍处于正轨”。

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