外媒：全球经济对中国的依赖正变得更清晰

参考消息网11月30日报道 据《日本经济新闻》11月29日报道，全球经济对中国依赖的程度正变得更加清晰。报道指出：“中国占全球出口的比重正在上升，甚至超过2018年中美爆发贸易战之前的水平。”一些人认为，近期签署的RCEP协议将进一步增强中国在全球贸易中的影响力。日经分析了国际贸易中心编纂的3800种商品的数据，发现在2019年，中国占出口市场份额超过50%的有320种。而在2001年中国加入WTO之时，这一数字仅为61。
福布斯网站28日报道称：随着整个西方世界迎接“黑暗的冬天”，中国的经济却正加速发展。美国股市可能一直在徘徊，寄希望于疫情逐渐消退；不可否认的是，中国是新冠疫情防控的赢家。在西方大多数国家再次进行封锁、经历更大程度恐慌时，中国已经顺利开始复苏。报道还引用桥水基金创始人雷·达里奥的话表示，在接下来的六个月里，西方资本将会流向中国，因为中国的经济正在增长并且是可预测的。达利奥说，“中国将产生比美国更多的亿万富翁”。日本野村证券驻香港首席中国经济学家则表示，“中国的经济复苏仍处于正轨”。
统计局：11月份三大采购经理指数均位于年内最高点 人民网北京11月30日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，11月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.1%、56.4%和55.7%，高于上月0.7、0.2和0.4个百分点，三大指数均位于年内最…【详细】
两部委：12月新增370条实行市场调节价的国内航线 人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰） 近日，民航局会同国家发展改革委印发《关于进一步深化民航国内航线运输价格改革有关问题的通知》（以下简称《通知》），明确自2020年12月1日起，放开3家以上（含3家）航空运输企业参与经营的国内航线的旅…【详细】
国家统计局：工业企业累计利润增速年内首次由负转正 人民网北京11月27日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，1—10月份，规模以上工业企业实现利润50124.2亿元，同比增长0.7%，1—9月份为下降2.4%，累计利润同比增速年内首次由负转正。10月份，规模以上工业企业实现利润总额6…【详细】
发改委：将出台一批解决老年人运用智能技术的有效措施 人民网北京11月26日电 （记者乔雪峰） 近期相继发生了老人无法出示健康码进站遭拒、94岁老人被抬进银行做人脸识别，还有老人不会使用手机支付无法将医保等多起“老人被高科技抛弃”事件。如何解决此类现象，保证老年群体生活的便利性？ 11月2…【详细】