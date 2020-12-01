原标题：科大讯飞发布智能录音笔SR502

12月1日，科大讯飞线上发布新一代讯飞智能录音笔SR502。

作为讯飞智能录音笔的热卖机型之一，SR502基于上一代畅销产品SR501进行了软硬件全面升级，在高性能转写、高阶降噪、智能编辑、超长续航等优势基础上，新增科大讯飞行业首发的离线转写功能，并内置了高素质摄像头以支持OCR文字提取，同时能够为录制的视频资料实时生成字幕。

多场景AI记录新体验，持续跃升转写效率

全新升级的讯飞智能录音笔SR502搭载科大讯飞行业首发的离线转写功能，支持用户在无网环境下使用转写并保障隐私内容安全，同时新增了OCR文字提取功能。

讯飞智能录音笔SR502使用全新升级的科大讯飞转写引擎——ED新引擎，该引擎搭配全流程的数据资源体系、配套语言学专家以及贯通式的Cloud+ 的闭环迭代模式，采用语种自动路由的多语种端到端的统一建模技术，转写性能大幅提升。

相比上一代产品，SR502新增配备了800万像素高清摄像头，随时利用OCR文字识别功能提取拍摄图片内的文字信息，用户在会议、演讲、活动现场时只需拍摄图片即可获得精准转写的文本内容。同时，SR502拍摄的视频内容支持字幕实时生成，并支持后续编辑，大大降低了视频创作者制作字幕的时间成本。后续的软件版本更新中，SR502还将支持识别Excel表格，并直接导出表格文件。

AI赋能再次升级，实力定义行业标杆

作为高性能录音笔产品，SR502配备两颗直径10mm的定向麦克风以及6颗矩阵麦克风，结合讯飞深度定制的Voice Cube声立方技术，实现最远15米拾音距离，以应对各类大型会议、阶梯教室等远距离场景，并能够根据不同场景匹配相应的场景算法，实现最佳拾音效果。嘈杂环境下，SR502内置的讯飞Focus++智能降噪技术能够有效降低环境音干扰，根据场景主动识别人声，让拾音更加清晰。

基于科大讯飞在语音识别领域的深厚积累，讯飞智能录音笔的转写功能支持12种方言转写，并支持2种少数民族语，同时支持8种语言转写，更支持中英同步互译，翻译结果实时精准播报。值得一提的是，讯飞智能录音笔还支持财经贸易、医疗、IT科技、政法、文化体育、教育和运营商7大专业领域转写优化，保证相关领域从业者在特定语境下的转写正确率。

作为智能录音笔，SR502内置Wi-Fi、蓝牙、4G网络多种连接方式，在转写内容编辑结束后，支持快速分享至邮件，用户可自定义多种导出格式或模板。此外，独立的讯飞语记应用支持录音笔和PC端随时同步，并支持实时编辑，文件可分享至微信和QQ等常用通讯软件。

旗舰级硬件配置，打造至臻转写体验

讯飞智能录音笔SR502搭载高性能4核处理器，正面采用一块3.5英寸高清触摸屏，带来了顺滑流畅的系统操作体验，内置2500mAh大容量电池，结合软硬件双重优化，能够实现最长持续录音10小时以上。

AI技术革新不断加速，科大讯飞围绕消费者痛点，专注利用前沿人工智能技术推动智能录音笔产品迭代，为消费者提供基于人工智能技术的全新记录体验。全新SR502现已正式预售，可通过天猫科大讯飞旗舰店、科大讯飞录音笔京东自营旗舰店了解详情。

(责编：毕磊、夏晓伦)