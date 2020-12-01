中国电子视像行业协会Mini/Micro LED显示产业分会成立

11月25日，中国电子视像行业协会八届三次理事会在京召开，会议审议并通过成立“中国电子视像行业协会 Mini/Micro LED显示产业分会（以下简称CMMA）”，利亚德集团董事长李军任首届会长。
Micro LED显示是下一代半导体显示技术的主流方向之一，可广泛应用于虚拟现实等穿戴设备、家用终端、车载显示、医疗及精密显示、以及户外大屏等绝大部分显示场景，是“视像无处不在”的最佳载体之一。此外，在Micro LED领域，我国技术发展水平与主要发达国家和地区基本保持同步，结合我国全球最大消费市场、全球产业链中心等优势，该产业领域有望实现国际领先。
成立规范的行业组织、加强行业间合作、加速产业化进程、扩大实际应用范围是Mini/Micro LED领域产学研机构共同的呼声，CMMA由多家产业链上下游企业共同发起成立。
CMMA会长李军说，当前产业正面临着Mini LED背光技术加速应用推广、Micro LED量产技术攻关的关键时期。作为该领域全国性行业组织，中国电子视像行业协会 Mini/Micro LED显示产业分会担负着推动全球Mini/Micro LED技术的研发、生产、应用推广的重要使命。
未来，CMMA将广泛联合国内外的产学研用机构，共同开展联合技术攻关、标准及知识产权体系建设、产业链投资建设、新技术应用推广、规范市场行为、加强人才培养等重点工作。
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