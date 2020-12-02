海南自贸港建设步伐加快

本报海口12月1日电 （记者赵鹏、黄晓慧）3.65亿元！刚刚过去的“双11”购物节，海南离岛免税单日销售额再创新高。离岛免税购物新政策实施4个月，销售额超120亿元，平均每天销售1亿元。这是海南自由贸易港建设总体方案实施半年来进展的一个缩影。在海南经济社会发展各领域、各环节，政策优势正不断体现，自贸港建设开局良好、步伐加快。

开局良好，缘于营商环境日益优化。今年11月的第三周，海南国际经济发展局局长韩圣健一天连“飞”四地。他一直在跟踪服务一家国际知名客商，“对接自贸港建设，需要更贴心的服务、更有效的协调。”韩圣健表示。

“营商环境好不好，企业说了算”，这已成为海南全省的共识。今年首届“海南省改革和制度创新奖”出炉，18个获奖项目中有一半以上涉及营商环境优化。在商务部公布的全国深化服务贸易创新发展试点“最佳实践案例”中，海南的“服务贸易管理事项纳入国际贸易‘单一窗口’”和“优化事业单位对外籍人员的管理和服务”名列其中。

开局良好，缘于高质量发展路径清晰。11月，视联动力信息技术股份有限公司被认定为首批落户海南自贸港的高新技术企业。董事长杨春晖介绍，公司开发的技术已在海南整套应用，产品推广到5000多家医院。

视联公司快速发展的背后，是海南加快建设以互联网、5G等技术为基础的现代化经济体系。“到10月份，园区已完成了年初预定的500亿元营收任务。”海南生态软件园集团有限公司总经理杨淳至说，“眼下，我们的目标是在第四季度再增长100亿元。”

开局良好，缘于天下英才纷至沓来。海南先后出台数十项人才政策，以创新之举聚四方之才。6月初至11月20日，海南共引进各类人才10.3万人。11月24日，海南出台《海南自由贸易港公职人员容错纠错办法（试行）》，为在自贸港建设中敢担当、干实事的干部撑腰鼓劲。

“再次踏上海南之前，我曾反复思考3个问题：这次挂职为了什么？挂职期间要做什么？要怎么干？答好这‘三问’，关键是要干字当先，干在实处，走在前列。”中组部选派的挂职干部、海南省农村信用社联合社副主任赵旺作为“新海南人”，道出了许多海南自贸港建设者的心声。

一项项重要政策相继落地，海南自贸港建设快马加鞭。今年前三季度，海南实际利用外资5.28亿美元，同比增长93.1%。半年来，全省新增企业9.91万户，同比增长185.47%，增速居全国前列。

《 人民日报 》（ 2020年12月02日 01 版）

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