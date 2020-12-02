2020年中国经济社会论坛举行

本报贵阳12月1日电 （记者黄娴）由中国经济社会理事会和贵州省政协联合主办的2020年中国经济社会论坛11月30日至12月1日在贵阳举行，主题是“发展富民产业，推进乡村振兴”。全国政协副主席、中国经济社会理事会主席张庆黎出席并讲话。
张庆黎强调，要深入学习习近平总书记关于做好“三农”工作的重要论述，深刻认识发展富民乡村产业的重大意义，认真总结党的十九大以来农村发展富民产业的实践和成就，认真贯彻党的十九届五中全会精神，按照立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的战略部署，调动和发挥好社会各方面积极性，进一步把党中央关于实施乡村振兴战略的重大决策部署落到实处，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程凝聚共识、贡献智慧和力量。
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