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依托科技手段，优化营商环境

深圳 “智税”助力高质量发展（经济聚焦）

本报记者  刘泰山

2020年12月02日05:40  来源：人民网－人民日报
 

　　核心阅读

　　从“一站式服务”到“最多跑一次”，从“全网通办”到“刷脸缴税”，随着科技手段的应用场景越来越丰富、应用水平越来越高，群众办税的体验也越来越好。

　　近年来，深圳持续优化涉税服务，在不断优化营商环境的同时，极大激发了市场主体的活力。

　　

　　“请正视屏幕—人脸识别—比对通过—确认缴款。”前不久，在深圳市税务局竹子林办税服务大厅，深圳思达晟贸易有限公司韦女士5秒就完成“刷脸缴税”，成为全国第一个体验“人脸识别+支付”技术的缴税人员。

　　从“一站式服务”到“最多跑一次”，从“全网通办”到“刷脸缴税”，深圳税务部门近年来运用大数据、云计算、人工智能、区块链等科技手段，创新“智税”服务，优化营商环境，为深圳高质量发展注入强大动力。

　　服务数字化，效率更高

　　长期以来，税收工作存在部门数据分散、软件互不兼容、流程监管滞后等难题，办证、开票、缴税等要备齐许多纸质材料，排队轮候。针对这些“痛点”，深圳市税务局转变观念、集中攻关，建起“智税”创新实验室、智能办税大厅，开发智能审批、银税互动、区块链电子发票、人脸识别缴税等业务平台，提升服务效率，降低办税成本，让涉税服务变得科技感十足。

　　2019年底，“微税务”平台优化升级，纳税人通过微信扫码，就能一键办理申报缴税、代开发票、登记变更等业务，随时掌握发票使用、涉税风险、文书进度等信息，并能享受定制化、个性化服务。新平台上线第一个月，个人用户便突破万级，企业用户突破10万级。

　　“今年推出的‘刷脸缴税’，纳税人只需在云闪付APP或手机银行注册、绑定银联卡，缴税时根据语音提示，刷脸秒办，效率提高50%以上。”深圳市税务局征管和科技发展处处长李荣辉介绍，目前推广中的“云税”服务，能够实施智能预填报、预审、导税等，进一步实现了业务数字化、监控无感化、服务舒适化。

　　据了解，深圳近年来陆续开通移动办税、微信办税、跨境电子支票缴税、网上预约办税等服务，几乎所有涉税事项均可无纸办理，83%的业务一次办结，窗口平均办理时间缩短至6分钟。

　　服务精准化，体验更好

　　新冠肺炎疫情防控期间，深圳市税务局借助大数据主动办理出口退税，帮助企业渡过难关，推动复工复产复市。深圳市英泰时装有限公司财务人员王淑方说：“疫情对出口业务造成影响，公司的资金压力非常大。接到退税的通知，让我们非常惊喜。”

　　英泰时装的经历不是孤例，随着科技创新的步伐逐渐加快，涉税服务在效率提升的同时，也变得更加精准。

　　去年，深圳以纳税人为中心，搭建“税务—产业”联盟链，根据税收收入情况、征管服务状况、经济运行趋势、纳税人基础信息等“画像”，判断企业需求，精准推送服务。深圳市龙岗区税务部门利用大数据“扫描”，筛选符合优惠政策纳税人，计算减免金额，发送清单提示，确保“应知尽知”“应享尽享”。

　　不仅如此，2018年8月，深圳还首推“零难度、可追溯、难篡改”的区块链电子发票，税源管理不再“以票控税”，而靠“信息管控”，形成“制度规范+风险预警+主动防控”的监管模式，大大降低企业财务管理风险。两年来，深圳开出区块链电子发票3250多万张，开票总额超380亿元；注册企业两万多家，覆盖116个行业。

　　目前，为了推动税收监管向决策服务延伸，深圳税务局从20多个行业挑选250名纳税人“体验官”，体验纳税服务触点，提出200多条合理化建议，帮助改进“智税”服务，确保“税务人提供的服务”就是“纳税人想要的服务”。

　　服务专业化，活力更多

　　今年9月，深圳市南山区实现5G网络信号覆盖税务大厅，首推“超高清+实时直播”学税、“AI互动+中英双语”问税、“电子填单台+VR实况”导税、“高速终端+智能柜台”办税等全链条“智慧税务”，办税大厅无需值守，服务却无处不在。

　　在这背后，是税管理念与模式的转型，即从固定管户转向专业化管事管户，从无差别管理转向立体化风险管理，从税务部门“单兵作战”转向全民共建共治共享。

　　深圳前海蛇口自贸区片区率先推行“信用放、信用服、信用管、信用控”一体化，为“双A”（纳税信用、社会信用均为A级）企业提供“一条龙”服务。三星电机（深圳）有限公司办税人员李青感慨：“我们公司涉税业务比较复杂，入选第一批‘双A’企业后，税务人员和企业人员一对一全程对接，相当于‘管家式’办税！”

　　随着“智税”模式的不断升级，深圳营商环境得到有效改善，市场主体的活力也在持续迸发。

　　据了解，深圳去年税收规模8247亿元，今年上半年实现税收收入3735.8亿元，纳税人在申报阶段的各项指标均位居全国前列。

　　“以数字化税源管理、智能化审批业务、全流程风险管理、无纸化电子发票为框架，深圳税收体系日渐完善和规范，实现了从聚集财源到主动服务、传统税收征管向现代税收征管的大跨越。”深圳市税务局党委书记、局长张国钧说。

　　如今，深圳逐步打通税务链、金融链、产业链，推动粤港澳大湾区“税务实践+金融科技”融合发展，构筑全国税务科技创新的高地，向打造国际一流税务营商环境的目标不断迈进。


　　《 人民日报 》（ 2020年12月02日 07 版）
(责编：牛镛)
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