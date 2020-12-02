餐饮消费活力再现（消费视窗）

近日，江西贵溪市福润印象城美食一条街上人流如织。

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浙江建德市寿昌镇打造夜间餐饮特色街区，吸引本地和周边县市游客光临。图为游客在寿昌夜街用餐。

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餐饮收入增速转正反映出中国经济正稳步前行，居民消费逐步恢复。在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中，餐饮业将迎来更加广阔的发展空间。

餐饮消费信心恢复

餐饮是刚需、高频消费，餐饮收入增速转正能促进其他行业稳步复苏

“同学聚会约在这，幸亏提前一周就订了包间，要不然大家来了还要在门口等位呢。”近日，四川成都市民张星约高中同学小聚，走进餐厅，看到大堂已经坐满，门口还有不少人排队。

张星说，到店的消费者都自觉佩戴口罩，配合服务员测量体温、扫码登记，进店落座后才摘下口罩，店内热热闹闹又秩序井然。“扫码、测体温已经成了进出公共场所的习惯，外出就餐并没有觉得麻烦或者担心。”

新冠肺炎疫情给很多行业带来冲击，餐饮业也不例外。在国内疫情严重的时候，不管是大型连锁餐饮公司，还是小型自营餐饮门店，很多餐饮企业都暂停营业。如今，随着疫情防控取得重大战略成果，餐饮门店重新热闹起来。

北京壹捌壹餐饮管理有限公司总经理助理郭建平告诉记者：“在相关部门指导下，我们采取店面每日多次消毒、员工佩戴一次性口罩、接触食物佩戴一次性手套等措施，保证食品安全卫生、产品每日新鲜，生意正在逐渐好转。”

中国烹饪协会发布的《2020年上半年餐饮行业复工复业情况报告》显示，5月份以来，餐饮行业扎实推进复工复产，收入降幅持续收窄。上半年全国大部分餐饮企业的经营已恢复到去年同期的70%—80%，呈现逐步复苏趋势。

国家统计局发布的最新数据显示，10月份全国餐饮收入4372亿元，同比增长0.8%，增速实现年内首次转正。北京华天饮食集团公司总经理贾飞跃说：“10月份全国餐饮收入增速转正，一方面说明消费者对疫情防控工作的认可，消费信心在逐渐恢复；另一方面，餐饮是刚需、高频消费，餐饮收入增速转正说明居民生活逐步迈入正轨，能促进其他行业稳步复苏。我们公司自3月份至今已经实现整体盈利，所属老字号餐厅营业收入已经恢复到去年同期水平。”

中国饭店协会会长韩明认为，餐饮收入增速由负转正也说明在我国经济发展稳中向好、长期向好的基本面下，就业改善、收入增加，居民消费逐步恢复。

多措并举支持企业

消费促进政策持续发力，减负纾困政策助餐饮企业渡过难关

“疫情防控期间政府部门对企业支持力度加大，大力发放消费券，还减免了我们三个月房租，生意明显恢复，我得抓住机会开新店。”北京果儿餐饮有限责任公司负责人魏鑫说，10月中旬他刚在北京朝阳区霄云路新开了一家创意菜餐厅。

韩明认为，餐饮业加速复苏，说明消费促进政策在持续发力，对餐饮消费带动作用十分明显。

今年9月9日至10月8日，商务部和中央广播电视总台联合主办全国消费促进月活动，在全国200多个重点城市组织开展大型活动3000多场，聚餐宴会等服务消费集中释放。不久前，国家发改委等部门印发《近期扩内需促消费的工作方案》，积极支持餐饮业恢复发展。鼓励有条件的地方在做好常态化疫情防控、不影响周边居民正常生活的前提下，有序恢复咖啡店、餐饮店等经营，因地制宜，放宽临时外摆限制。河北、江苏、云南等省份以及南京、苏州等城市商务主管部门积极探索引导餐饮企业创新经营模式，组织社会餐饮企业向团餐需求单位提供集体用餐配送服务。

各地接连出台政策，对餐饮业进行专项扶持，促进餐饮消费。成都为餐饮业设立名为“烟火贷”的专属线上信贷产品；昆明出台金融政策支持餐饮业复工复产，应急融资最高可达1000万元；上海餐饮企业按实际缴纳城镇职工社会保险人数计算，每人补贴800元，每户企业最多可获得补贴500万元；全国多个省份相继发放消费券，餐饮企业受益颇多。

在各项消费促进政策助力餐饮业复苏的同时，各地各部门还密集出台多项政策为餐饮企业减负纾困，采取免征增值税、减免社保费、减轻房租负担等措施，帮助企业克服困难。

贾飞跃告诉记者：“疫情防控期间，相关部门出台帮扶政策，阶段性减免企业税收、社会保险费、职工基本医疗保险单位缴费等政策，大大减轻了企业负担。”

郭建平介绍，“今年年初至今，我们新开了4家店。开店过程中，市场监管部门给我们很大支持，办事流程非常便利。相关工作人员到现场对店面布置、办事流程等给予了耐心、专业的指导，我们很快拿到了营业执照和食品经营许可证。”

数字经济带动明显

不少餐饮企业开始发力线上渠道，打造复合型销售渠道

“疫情防控期间，线下消费受到冲击，但外卖平台提供的用户数据分析、‘无接触配送’等服务让我们线上外卖的生意提前复苏。”重庆撸博士餐饮管理有限公司创始人孙欢说。

推动餐饮业复苏，数字经济带动作用明显，利用线上平台和数字化经营手段为顾客提供更好服务成为更多餐饮企业的选择。中国饭店协会发布的《2020本地生活行业报告》显示，疫情防控期间，消费者对外卖等生活服务平台的使用意愿显著提升。

贾飞跃认为，传统餐饮业普遍存在对堂食依赖程度高、销售渠道单一、抗风险能力弱等短板，现在不少餐饮企业开始发力线上渠道，打造复合型销售渠道。探索和利用新媒体快捷便利的优势，拓展线上线下相融合的网络营销方式。

创办于1998年的长沙冰火楼曾经一度专注于线下堂食，直到2019年初才上线外卖。“我们幸亏运用美团大数据完成了外卖业务的升级改造，否则很可能撑不到现在。”长沙冰火楼运营总监聂斌说，“我们是重资产型企业，除了餐饮还有酒店。疫情防控期间不少业务暂停，很大一块收入来源就是外卖。”

餐饮业有很多小微企业，它们应对疫情冲击的能力较弱。为帮助餐饮小店更好地恢复经营，中国烹饪协会和美团共同发起“小店守护联盟”，通过记录小店故事、达人探店、线上直播等多种方式，帮助小店解决获客难题、发掘更广阔的数字化增长空间。数据显示，第三季度美团平台上新增小店近30万家，9月、10月全国小店消费复苏率均超100%，首次超越了往年的消费水平。

“未来，餐饮消费将向绿色、健康、安全的方向发展，新模式新业态成为行业下一步发展的重点。”韩明说，“在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中，餐饮业必定会迎来更加广阔的发展空间。”

《 人民日报 》（ 2020年12月02日 19 版）

(责编：牛镛)