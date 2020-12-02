水利部12314平台推动解决涉水问题逾千个

本报北京12月1日电 （记者王浩）日前，湖北省襄阳市群众向水利部12314监督举报服务平台微信举报，汉江南岸汉江四桥桥下附近河滩处，有人修建鱼塘及私建房屋，侵占河滩。12314平台收到群众举报后，水利部河湖管理司联系湖北省河湖长制办公室沟通情况，并下发督办通知单。湖北省河湖长制办公室立即行动，指派襄阳市河湖长核查情况，发现群众举报的问题基本属实。经各相关部门协作，拆除违建房屋，疏通水塘坝埂，举报问题已全部整改到位。

今年“世界水日”“中国水周”期间，水利部12314监督举报服务平台正式上线运行。截至目前，12314平台推动解决了1000多个农村供水、河湖“四乱”等问题，成为服务群众的“直通车”。平台畅通了社会监督渠道，推动了水利强监管工作。水利部将进一步做好平台运行，有效发挥群众监督作用。

《 人民日报 》（ 2020年12月02日 02 版）

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