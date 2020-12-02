国际机构看好中国经济 为世界经济复苏增添新动能

11月30日，中国国家统计局发布的11月份中国制造业采购经理指数（PMI）为52.1%，比上月上升0.7个百分点；中国银行研究院同期发布的《2021年度经济金融展望报告》称，我国经济在全球率先实现恢复性增长，前三季度GDP增长由负转正，增速为0.7%，预计全年增长2.1%左右。大部分国际机构与国际媒体也认为，中国经济企稳回升，将为世界经济复苏增添新动能。
中国是全球唯一实现正增长的主要经济体。国际货币基金组织（IMF）最新报告预计，2020年中国经济将增长1.9%，是全球唯一实现正增长的主要经济体，明年有望达8.2%；世界银行的预测显示，中国今年的国内生产总值（GDP）将增长1.6%，在2021年增速将达7.9%。
国际机构对中国经济充满信心。“中国经济为何能在疫情中恢复？”中国的疫情防控措施有效地控制住了疫情。美国《纽约时报》报道说：“当世界大部分地区仍在艰难应对新冠肺炎疫情，中国却几乎没有本地新增病例。这也再次向世界表明，只要有效遏制病毒传播，经济就可能快速反弹。未来几个月，中国的领先优势可能进一步扩大。”
（本期责编：孟祥麟、郑瑜涵）
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