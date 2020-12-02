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国际机构看好中国经济 为世界经济复苏增添新动能

李志伟

2020年12月02日07:42  来源：人民日报中央厨房
 

11月30日，中国国家统计局发布的11月份中国制造业采购经理指数（PMI）为52.1%，比上月上升0.7个百分点；中国银行研究院同期发布的《2021年度经济金融展望报告》称，我国经济在全球率先实现恢复性增长，前三季度GDP增长由负转正，增速为0.7%，预计全年增长2.1%左右。大部分国际机构与国际媒体也认为，中国经济企稳回升，将为世界经济复苏增添新动能。

中国是全球唯一实现正增长的主要经济体。国际货币基金组织（IMF）最新报告预计，2020年中国经济将增长1.9%，是全球唯一实现正增长的主要经济体，明年有望达8.2%；世界银行的预测显示，中国今年的国内生产总值（GDP）将增长1.6%，在2021年增速将达7.9%。

路透社11月30日评论说，随着产需两端的协同发力与进出口形势的稳步向好，中国11月官方制造业和非制造业指数分别创下逾3年和近8年半的高位，显示中国国内企业生产经营活动加快，经济恢复态势明确，有望在预期中稳定上行。
美国摩根士丹利公司最近的一份报告认为，个人消费将取代出口和基础设施投资，成为明年中国经济增长的主要催化剂，并预测中国GDP明年将增长9％。 ? ?
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《经济学人》杂志评论说，中国在2021年的增长将达到8％，这不会让人感到惊讶，一些经济学家还认为这个数据可能会超过9％。
《财富》杂志举例说：“当迪士尼表示将在美国解雇3.2万名员工时，香港或上海迪士尼乐园并没有任何解雇员工的消息。”这印证了西方世界为危机做准备的时候，中国经济正在加速发展。
今日俄罗斯电视台11月30日报道称，中国制造业采购经理指数继续超出市场预期，同时非制造业商务活动指数本月升至56.4%，达到年内高点。
 
 

国际机构对中国经济充满信心。“中国经济为何能在疫情中恢复？”中国的疫情防控措施有效地控制住了疫情。美国《纽约时报》报道说：“当世界大部分地区仍在艰难应对新冠肺炎疫情，中国却几乎没有本地新增病例。这也再次向世界表明，只要有效遏制病毒传播，经济就可能快速反弹。未来几个月，中国的领先优势可能进一步扩大。”

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中国经济展现出强大韧性和巨大活力。IMF亚太部助理主任、中国事务主管黑尔格·贝格尔表示，尽管面临疫情冲击，中国政府仍推出一系列深化改革开放的举措，包括进一步开放金融部门、完善资本市场发展、加强知识产权保护等，这有助于促进中国经济增长，有助于构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。他还期待中国继续在应对全球性挑战的多边努力中发挥引领作用。
IMF第一副总裁杰弗里·冈本表示，中国经济正从新冠肺炎疫情中快速复苏，进一步推进结构性改革有助于提升中国经济韧性，促进更为绿色、更加包容的经济增长。
消费作为内需的核心引擎作用正不断凸显。今年的“双11”当天，天猫、京东成交额均创下新纪录。英国《金融时报》报道说，“双11”是一年一度的消费节，反映出中国的财富在增长，并正迅速转向在线消费。
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英国经济研究机构“凯投宏观”高级经济学家朱利安?埃文斯—普里查德指出，最近中国“最显著的发展”是家庭消费的回升，鉴于消费者信心改善，这种情况可能会持续下去。
中国创新发展充满活力，创造良好创新生态环境。美国《外交官亚太时事》杂志刊文称，随着疫情得到控制和社会活动恢复，创新和数字化正在释放中国的经济增长动力。同时，中国政府在增加研发投入和管理创新市场方面发挥了重要作用。

（本期责编：孟祥麟、郑瑜涵）

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(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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