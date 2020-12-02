农村电商拓开致富新路子 实现对全国832个贫困县全覆盖

程 硕作（新华社发）

河北省邯郸市峰峰矿区彭城镇炉上村一家电商企业的网络营销人员在电脑前忙碌。

郝群英摄（人民图片）

从“快递下乡”再到通过直播带货把农特产品销往全国，近年来，农村电商的迅猛发展给乡村地区带来翻天覆地的变化。中央网信办相关负责人近日表示，农村电商已实现对全国832个贫困县全覆盖，2019年全国农村网络零售额达1.7万亿元，规模较2014年扩大了8.4倍。越来越多贫困群众插上“电商的翅膀”，走出了一条脱贫致富的新路子。

带货新秀齐亮相

“大家看到了吗，这就是我给你们‘双11’准备的香肠，正宗的土猪肉哦！”在重庆市忠县马灌镇，50岁的陈章蓉打开手机，开启了自己一天直播带货的工作。作为直播带货的“新秀”，陈章蓉通过幽默的语言风格和物美价廉的产品，迅速吸引近10万粉丝的关注，成为当地小有名气的“带货网红”。

今年“双11”期间，陈章蓉的带货小铺提供了香肠、腊肉、排骨泡菜等共计上万斤的农特“土货”。陈章蓉介绍，自己直播带货的特色就是要做到“全程直播”，从食品选材、加工再到分装，全程都通过镜头向粉丝们展现，让大家“买着放心、吃着安心”。

在甘肃省陇南市礼县永兴镇捷地村里，一场为娇小可人的“红mini”和个大多汁的“红pro”量身定制的“苹果新品发布会”正式上线。凭借村民们独特的创意，“红mini”和“红pro”迅速在网络走红，直播间也成为“秒杀”现场。

“今年‘双11’最大的特点就是农民当主角，生产者变身‘带货’主力。”陇南市电子商务发展局副局长焦武民表示，农民亲自推销土特产，给了消费者“我的产品我负责”的信任感，而“产业+农户+合作社+网店+平台”的“融电商”新模式也在“双11”的历练下更加成熟，让消费者和生产端之间建立更高的黏性和认同感。

边城好物售全国

在沈从文先生笔下，地处武陵山区腹地的重庆市秀山县是一座被重山阻隔的边城。随着电商产业链在这里快速发展布局，如今的秀山县早已蜕变为“全国农村电商产业发展示范基地”，成为电商云集、物流集散的区域中心。

在秀山县宋龙镇龙凤新街，一家名为“武陵生活馆”的店铺成了当地农特产品集散中心。村民送来的土鸡蛋、紫薯、干花生等乡野土货在这里变身畅销的优质“大牌货”，通过电商平台抵达全国各地的餐桌。

“现在大家越来越喜欢乡村土生土长的有机农产品，拿紫薯来说去年就销售了16万斤。”武陵生活馆负责人杨俊介绍，通过一体化上行产业链，曾经线下无人问津的乡野土货如今在网上打开了销路，售价也高了不少。目前，秀山县的武陵生活馆共有152家，覆盖所有行政村。

此外，秀山还配有完善的城乡配送、区域分拨、全国直达三级物流网络，形成了城乡双向物流模式，同时配合自主研发的城乡智慧物流平台，有效破解了“农产品进城最初一公里、工业品下乡最后一公里”的难题，在方便村民生活的同时让边城好物走向全国。

秀山县电子商务产业发展相关负责人滕树坤介绍，当地农村电商大数据中心、智能仓库已相继投入使用，仓库利用率、出入库效率明显提升。目前秀山县云仓企业累计24家，全部纳入“天猫云仓”服务网络，日均处理量达8万单。

滕树坤表示，今后秀山将继续推动“电商+”产业链深度融合，促进电商与特色农业、工业、旅游等产业融合发展，让电商产业成为带动百姓致富的“银山”。

大学生返乡创业升温

“欢迎来到仪陇县电商产业园，请关注大屏幕上的实时更新数据。”在四川省仪陇县电商产业园内，负责人吴先生正在向到访客户介绍当地特色的电商产品。透过屏幕，当地网销产品品类、数量、价格和近期成交总额情况一目了然。

近年来，仪陇县引进专业的电商运营团队，并依托大数据构建起农村电商运营中心和管理系统。该县的电商企业创新创业孵化中心也为当地电商产业发展提供着源源不断的内生动力。“无论是创客还是孵化企业，都可以享受当地的电商发展优惠政策。”大学生创客刘然表示，孵化中心不仅设有免费的办公场地、共享会议室和专业直播间，还提供实用电商行业从业培训，注册公司需要的相关手续也可在产业园内一站式办齐。

截至目前，仪陇县电商产业园孵化中心累计孵化电商企业82家、创客401名，发展培育市场主体366家，直接、间接带动高校毕业生、返乡青年等群体创业就业1.2万余人。

荣继薇是新疆阿克苏人，在北京攻读完工商企业管理专业后，回到阿克苏创业，成立了阿克苏地区红旗坡喜盛祥果品农民专业合作社，通过线上线下齐发力的销售模式，让自家果品走得更远、卖得更多。据悉，目前在阿克苏市电商产业园，像荣继薇这样触网增收的电商企业已达69家。

专家表示，农村电商发展迅猛，成为创新农产品交易方式、增加农民收入的重要力量，同时也带动大批有志青年走上农村电商创业致富之路，为助力乡村振兴、激活县域经济发挥积极作用。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)