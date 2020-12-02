深交所30周年：2323股总市值近34万亿

从1990年12月1日开张营业到2020年12月1日，深交所已经走过了30个年头，发展历程在历史的齿轮中留下了深刻印记，也为我国资本市场画上了浓墨重彩的一笔。30年来，深交所已从单一市场形成了主板、中小板、创业板的多层次市场体系。运行30年，深交所也在不断纳新。经Wind数据统计，截至12月1日，深市个股已达2323只，合计总市值近34万亿元，其中不乏美的集团、格力电器、宁德时代、海康威视、温氏股份等行业龙头企业。

多层次市场体系已形成

30年间，深交所已从单一市场形成了主板、中小板、创业板的多层次市场体系。

1990年12月1日，深交所正式开始营业，世纪星源、国华网安、万科A、平安银行陆续登陆深交所。发展十年之后，即2000年，深交所着手准备发展多层次市场体系，开始筹备二板市场（即创业板）。但在筹备二板市场阶段，由于市场环境变化，导致该板块夭折在了萌芽阶段，为了恢复深交所的融资功能，中小板在2004年正式落地。

创业板的诞生则要来到2009年，当年10月30日，28股齐聚深交所上市大厅，敲响了登陆创业板的钟声。自此，深交所形成了主板+中小板+创业板的多层次市场结构。

在深交所的上述3个上市板块中，创业板成为今年资本市场关注的焦点，开始实行注册制。

今年4月27日，中央全面深化改革委员会第十三次会议审议通过了《创业板改革并试点注册制总体实施方案》，历经4个月的准备，18只注册制下的创业板新股于8月24日集体登陆A股市场，创业板涨跌幅也由10%正式放宽至20%。截至12月1日，新创业板下已迎来了49只新股。

伴随着科创板、创业板注册制的成功落地，全市场推进注册制的脚步也临近了。今年以来，监管层频频发声将向全市场推行注册制。

另外，今年10月27日，有关深市主板与中小板拟合并的消息在市场上传开，据报道，从今后的发展架构来看，深交所市场结构为主板+创业板，主板和中小板合并后，不再拘泥于以企业大小进行区分，只要符合上市标准，都可在主板上市。

前海开源基金首席经济学家杨德龙对北京商报记者表示，深市主板和中小板合并将会壮大深交所单个板块力量，有利于推动深交所的发展。

队伍扩容至2323股

经Wind数据统计，截至12月1日，深市已有2323只个股，合计总市值达33.81万亿元。

具体来看，截至12月1日，深市主板共有460家上市公司，起步晚于主板的中小板目前有985家上市公司。据了解，自中小板诞生后，深市主板的融资功能明显减弱，最近三年更是没有新股发行。创业板市场发行节奏则较快，目前已有878家上市公司。

整体来看，深市已有2323家上市企业，其中五粮液总市值最高，已超万亿元，也是深市唯一一家总市值过万亿元的企业。数据显示，截至12月1日收盘，五粮液总市值为1万亿元；其次，美的集团、宁德时代总市值则在5000亿元以上；总市值超千亿元的共有48股。

与上述高市值公司相比，*ST节能、*ST同洲、ST巴士、ST仁智、ST云投等14股总市值则在深市公司中处于垫底位置，截至12月1日的总市值均低于10亿元。

经统计，深市公司总市值合计已达33.81万亿元，主板、中小板、创业板总市值分别约为9.86万亿元、13.6万亿元、10.36亿元。牛牛金融研究总监刘迪寰对北京商报记者表示，伴随着注册制的推进，未来会有越来越多的企业登陆深交所，促进深交所发展。

需要指出的是，在上述2323股中，凯迪退即将退出A股舞台。由于2017年、2018年连续两年财务报告被出具无法表示意见的审计报告，凯迪退在2019年5月13日被暂停上市。根据凯迪退对外披露的2019年年报显示，公司当年归属净利润为负、净资产为负、财报被出具无法表示意见的审计报告，因此触发了终止上市情形。

11月5日，凯迪退进入退市整理期，预计最后交易日期为2020年12月16日。

涵盖多家行业龙头

纵观深市上市公司，美的集团、宁德时代、海康威视、温氏股份等不少龙头企业身影浮现。

Wind数据显示，美的集团目前总市值6173.56亿元，在深市排名第二，仅次于五粮液，公司于2013年9月18日登陆A股市场，截至12月1日，最新股价87.92元/股。美的是一家集覆盖消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、数字化业务四大业务板块于一体的全球科技集团，2019年《财富》世界500强榜单，美的集团排名第312位，《财富》中国500强榜单，美的集团排名第36位，连续五年蝉联同行业第一。

与美的集团相比，格力电器在资本市场上的表现也不差，公司总市值达4042.57亿元，在深市排名第七，公司最新收盘价为67.2元/股。

畜牧业大佬温氏股份则在2015年11月2日登陆创业板，公司目前总市值1234.54亿元，最新股价19.37元/股。在今年前三季度，温氏股份实现营业总收入约为555亿元，对应实现归属净利润约为82.4亿元。

安防行业龙头海康威视2010年5月28日登陆深市中小板，公司总市值位列深市第五，达4250.11亿元。资料显示，海康威视是以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商，业务聚焦于综合安防、大数据服务和智慧业务。今年前三季度，海康威视实现营业总收入约420亿元，对应实现归属净利润约84.4亿元。

宁德时代则是动力电池行业龙头企业，公司主要产品包括动力电池系统、储能系统和锂电池材料。与其他龙头企业相比，宁德时代上市时间稍晚，在2018年6月11日登陆创业板，公司目前总市值5734.47亿元，在深市排名第三。

除了上述企业之外，深市还有京东方A、双汇发展、中兴通讯等大型龙头公司。高禾投资管理合伙人刘盛宇对北京商报记者表示，伴随着创业板注册制的落地，预计未来会有越来越多的新型行业龙头企业来到资本市场。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)