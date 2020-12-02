新证券法立威 52股被立案调查

据Wind数据统计，自新证券法落地后，年内共有52股出现被立案调查的情形。从被立案调查的原因看，涉嫌信息披露违规成主因。北京商报记者通过统计发现，被立案调查的52股中已有10股收到罚单。

信披违规成被查主因

北京商报记者注意到，自新证券法落地后，监管对问题股严惩态度更加明确。

据Wind数据统计，自3月1日新证券法落地至12月1日，A股共有52家公司存在被立案调查的情形。而2019年全年被立案调查个股数量为64只。

以被立案调查股的发生日来统计，雅本化学、秀强股份两股系新证券法下首批被立案调查的个股。查询雅本化学、秀强股份的公告可知，两公司均于今年3月13日收到中国证监会的调查通知书。

按照月份进行统计，今年3-11月，分别有5家、10家、11家、7家、5家、6家、4家、3家、1家上市公司被立案调查。

从上述数据可以看出，5月算是最强监管月。据Wind数据显示，ST金花、新潮能源、昊华能源、中信国安等11股在5月相继被立案调查。

经北京商报记者统计，被立案调查原因主要包括涉嫌信息披露违法违规、涉嫌年报虚假记载、涉嫌未依法披露对外担保事项和重大诉讼事项、涉嫌违法证券公司股权管理规定、涉嫌未按期披露定期报告等行为。

北京商报记者注意到，上述被立案调查的52股中，信息披露违法违规成被调查的主因。据统计数据，有42股被立案调查的原因为涉嫌信息披露违法违规，占被立案调查个股数量的比例约80.77%。雅本化学、秀强股份、泰和科技3股则因涉嫌误导性陈述等违法行为被调查。暴风集团、神雾环保被立案调查的原因系未按期披露定期报告。

此外，锦龙股份、ST德豪、*ST长动、*ST康得4股被调查原因各不相同。其中*ST康得被调查系涉嫌债券市场信息披露违法违规，ST德豪被调查原因为涉嫌未按规定披露信息，2018年年报虚假记载、重大遗漏等行为。*ST长动则因涉嫌未依法披露对外担保事项和重大诉讼事项被调查。

逾六成个股为ST股

为何信息披露违规行为被严查？中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林教授认为，信息披露违规成监管重点，是监管理念向成熟资本市场靠拢的一种表现。

盘和林具体谈到，成熟的资本市场监管不管股价波动，那是市场的事，而监管只负责维护信息对称。信息不对称的资本市场资源配置会恶化，劣币会驱逐良币。股市的总原则是投资者在充分了解真实信息的情况下，买者自负。立案调查是监管层应该履行的职能，主动作为的监管才是一个好的监管。监管紧盯信息披露这一点，可以减少很多掣肘，信披是一个不错的监管切入点。

在著名经济学家宋清辉看来，以信息披露为核心的监管理念之下，证监会正通过立案调查的方式对相关公司实施引导，有利于推动上市公司提高信息披露质量和规范运作水平。

据Wind数据统计，被立案调查的52股中，有33股为ST股，占比约63.46%。

实际上，这些被立案调查的个股，多数经营状况并不理想。据Wind数据统计，上述被立案调查股中，有31股在今年前三季度实现的归属净利润为亏损状态。其中亏损数额最多的是*ST金贵，该股今年前三季度的归属净利润亏损数额高达21亿元。

多股在经营业绩承压以及被立案调查的压力下，股价走势亦不理想。据Wind数据统计，3月1日-12月1日期间，上述被立案调查股中，有36股的股价出现不同程度的下跌。其中延安必康、*ST长城、*ST长动等11股的区间股价跌幅“腰斩”。

“投资者要认清风险，不要参与垃圾公司的股价博弈。投资者应本着长期投资的理念深入了解企业和行业。短期市场未必跟着基本面，但长期来看，基本面才是投资最根本的点。”盘和林如是表示。

投融资专家许小恒称，投资者应警惕存在被立案调查风险的个股，在源头上杜绝踩雷。

10股已收到罚单

证券市场评论人布娜新称，对于被立案调查的个股，若违规行为属实，适用旧证券法的不可避免地将在新证券法的严威下受到严厉处理，而适用于新证券法的处罚力度无疑会更大。

经北京商报记者统计，上述被立案调查股中，延安必康、雅本化学、维维股份、泰和科技、ST网力、ST金花、*ST长动、*ST联络、*ST瀚叶、*ST安通10股已收到罚单。

因公司涉嫌信息披露违法违规，于今年4月28日被立案调查的*ST安通，经过不到3个月的调查后，于7月3日收到中国证监会黑龙江监管局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》。

对于*ST安通存在未及时披露及未在定期报告中披露对外担保情况、未在定期报告中披露对外担保情况、未及时披露及未在定期报告中披露重大诉讼和仲栽事项等违规行为，中国证监会黑龙江监管局拟决定对*ST安通给予警告，并处以60万元罚款；并对实控人郭东泽给予警告，并处以90万元罚款，其中对直接负责的主管人员罚款30万元，对控股股东罚款60万元。另外，中国证监会黑龙江监管局拟决定对郭东泽采取终身证券市场禁入措施。

同样因涉嫌信息披露违法违规被立案调查的延安必康，今年10月15日收到罚单。因存在相关年度报告存在重大遗漏，未披露控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，相关临时报告信息披露内容不准确、不完整，存在误导性陈述等违规行为，延安必康被责令改正，给予警告，并处以60万元罚款，同时包括李宗松、香兴福在内的25名相关责任人被处以3万-60万元不等的罚款。

值得一提的是，未按期披露定期报告的暴风集团、神雾环保已退市。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)