营收骤降七成三季报报忧 嘉楠科技出海挖矿能否止亏

被称为“区块链第一股”的嘉楠科技交出了2020年三季报,从营收骤降七成、净亏8640万元等数据看，其经营业绩不容乐观。在回应业绩的同时，嘉楠科技相关负责人还向北京商报记者透露，公司已经为布局挖矿准备了很长的时间，未来6个月内会优先选择中亚或欧洲进行第一批矿机的投放。

不过，多位分析人士认为，整体来看，嘉楠科技仍未摆脱收入来源过于单一的难题。除了业绩承压外，后续，在挖矿业务上如何抵御政策风险，且如何破局AI业务增量等多个问题，犹待观察。

净亏仍在扩大

比特币矿机商再迎三季度业绩大考。11月30日，嘉楠科技发布2020年未经审计的三季报。数据显示，三季度嘉楠科技净收入1.63亿元（2400万美元），下降75.7%，环比下降8.5%；而净亏损录得8640万元（1270万美元），相较去年同期净利润9460万元，同比下降191.33%，另较2020年二季度净亏损1679万元，亏损仍在环比扩大中。

自7月底以来，比特币热度居高不下，且价格也站上1万美元大关。正常来说，作为比特币矿机商的嘉楠科技，在比特币价格刺激下本应迎利润转好，但为何业绩却走上了下坡路？

针对三季度营收、净利润骤降一事，嘉楠科技在财报中称，主要是销售的总算力和每Thash/s的平均销售价格下降。财报显示，报告期内，三季度嘉楠科技出售的总算力为290万Thash/s，同比下降20.7％，环比增长13.4%。

上海对外经贸大学人工智能与变革管理研究院区块链技术与应用研究中心主任刘峰解释称，一般来说，比特币价格大涨的情况下，矿机商要想获得更高利润，前提是成本也应在可控范围内。但由于比特币价格大涨，全球建设的矿场越来越多，也导致了大量的算力集中竞争挖矿的固定收益，因此导致了每Thash/s的平均销售利润下降。

嘉楠科技相关负责人也在接受北京商报记者采访时指出，平均销售价格的下降有两方面原因，一是随着技术的发展，平均成本和售价自然下降，这是商业规律所致；第二个原因是二季度的币价不高，因此售价也就偏低了。

前述嘉楠科技负责人进一步称，因为生产周期的原因，矿机行业的业绩表现较比特币价格会有3-4个月的滞后性，因此，三季度的业绩主要体现二季度的销售，由于二季度正值比特币减半、币价低迷以及疫情和国际环境的原因，矿机买家持币观望，愿意实际下单的很少，所以造成三季度的业绩并不十分理想。

此外，北京商报记者发现，针对营收环比下降一事，嘉楠科技旗下公众号也发文解释称，公司二季度销售主要以库存为主，至三季度初库存已基本销售完毕。二季度结束后，市场逐渐明朗，公司的量产和投片在三季度逐步开始，但这些在三季度投产的晶圆基本会在90-120天后，也就是四季度和明年一季度做成整机开始交付客户，因此对三季度本身的营收贡献不大。

嘉楠科技称，公司在三季度获得了大量的预售订单，预售订单的交货期已经排到2021年一季度末。截至11月底，今年四季度和明年一季度预售订单交货金额合计在4500万美元以上。

AI营收占比极小

嘉楠科技是一家成立于2013年的比特币矿机商，主营业务为比特币矿机及销售，根据2019年末披露，当时嘉楠科技主营业务中，比特币矿机销售业务仍占据该公司99%以上收入来源。不过，为平抑风险，嘉楠科技近年来在尝试转型，试图从比特币矿商企业转型为AI科技公司。

财报指出，三季度公司正在加强研发能力，扩展AI业务以及执行新的业务计划。目前，嘉楠科技与优必选、大疆等公司已开展合作，其中和优必选的合作产品已经发布，和大疆合作的产品将于2021年上市。

嘉楠科技董事长兼CEO张楠赓透露，目前AI芯片的月出货量已经稳定在3万左右，明年月出货量有望稳定在5万以上，此将助推AI业务收入突破千万级别。

嘉楠科技转型AI时间并不短，但在业绩上却鲜有突破。对此，嘉楠科技相关负责人告诉北京商报记者，AI的发展需要比较长的培育期，公司已经在市场中探索和培育了两年，目前的效果已经显现，预计明年单月的出货量可以稳定在5万芯片，这个数量相对于矿机行业微不足道，但是在AI芯片行业是一个不错的开局。

该人士向北京商报记者透露，“目前AI的销售占比还是非常的小，因为矿机的业务量级要大很多。公司后续会加大AI研发和营销的投入，争取在三年内做到AI占到一半业绩的水平”。

刘峰告诉北京商报记者，一家比特币矿机商要转型为AI公司，一方面会遇到整个公司战略决策规划问题；另一方面在技术储备上也需要大量投资和人员技术的储备。因此在战略上如果该公司有储备的话是好事，若公司业务突然发生急剧变化，则需要慎重考虑上市公司的投资者和市场的主观情绪和判断。

麻袋研究院高级研究员苏筱芮同样称，转型方向和转型思路是比较符合时代潮流、贴近市场需求的，但是否可以形成商业可持续性还有待观察。从相关行业的龙头公司来看，它们的市场占有率拥有明显优势，在研发上花费了大量支出，嘉楠科技需要评估转型的可行性。后续，嘉楠科技也可以评估现有业务的商业模式，基于“节流”作出相关尝试。

将开展挖矿业务

近期比特币价格迎来大涨行情，尤其是在11月25日涨破19500美元/枚关口，续创2017年12月以来新高。而自今年3月约5000美元的低点至最高点以来，比特币价格累计涨幅已近300%。

对此，张楠赓表示，在过去的半年里，公司对国内外市场及政策环境进行了充分的调研论证，并为新业务的开展积累了足够的行业资源和经验，公司已经为挖矿业务及持有虚拟货币做好了最后的准备，预计会在未来6个月内成功开展挖矿相关的业务。

同时，张楠赓表示，该业务可以改善公司销售和库存情况，令公司获取更多的利润，并享受区块链行业高速发展的红利。虽然公司会自己直接参与挖矿，但短时间内不会参与矿池的建设。

值得注意的是，虚拟货币炒作交易在国内仍属于非法投资行为。正如多位业内人士所称，一方面没有明确的立法和政策定位，因无法可依，很多企业打着擦边球办事；此外公众对于一些专家言论、技术言论等难以理解透彻，也使得诈骗行为有机可乘。

此外，复旦大学张江研究院教授、数字经济研究中心执行主任陈文君也曾指出，比特币相关产业公司，发展难点和挑战都和比特币相关，一旦比特币价值下降，将让矿机商面临巨大风险，此外，当前多地均在对矿池相关企业进行打击清理，因为耗费资源，矿机商商业模式岌岌可危。

计划开展挖矿业务及持有虚拟货币，嘉楠科技后续如何考虑业务的合规性？对此，嘉楠科技相关负责人称，“公司已经为布局挖矿准备了很长的时间，未来6个月内会优先选择中亚或欧洲进行第一批矿机的投放。在这些地区，从事挖矿或持有比特币都是合法合规的业务，并无任何监管问题”。北京商报记者 岳品瑜 刘四红

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)