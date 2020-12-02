原标题：前三季度京津冀地区生产总值6.2万亿元

本报记者 赵语涵

京冀经济同比增速由负转正，京津冀三地投资消费持续回升，通州区与北三县合作推进33个签约项目……2020年已悄然走向尾声，经历了年初新冠肺炎疫情突发后，京津冀三地迅速响应，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，在前三季度交上经济加快恢复的成绩单。

记者日前从市统计局获悉，1至3季度，京津冀地区生产总值为6.2万亿元。其中北京、天津、河北分别为2.6万亿元、1.0万亿元和2.6万亿元，按可比价格计算，京冀增速均实现由负转正，北京由上半年下降3.2%转为增长0.1%，河北由下降0.5%转为增长1.5%，天津由下降3.9%转为同比持平。

京津冀三地经济加速复苏

最近，位于天津的滨海中关村科技园再传喜讯，北京计量院计划在“十四五”期间在此落地北京计量院天津分中心，建设多个计量实验室，与滨海新区节能环保、石油化工、新能源新材料等领域企业开展合作。将北京的优质科技创新资源引向津冀地区，带动三地经济协同发展，这样的例子已在京津冀三地多点开花。

今年以来，通过京津冀协同发展，三地经济加速复苏回暖，经济新动能不断增强。前三季度，北京规模以上工业中，高技术制造业增加值增长5.3%，战略性新兴产业增加值由上半年下降1.1%转为增长4.7%；天津规模以上工业中，战略性新兴产业和高技术制造业增加值分别增长2.8%和1.3%，快于全市工业平均水平；河北工业战略性新兴产业和高新技术产业增加值分别增长4.7%和3.3%。

从需求领域看，1至3季度，北京、天津、河北固定资产投资（不含农户）分别增长1.8%、1.3%和1.7%，分别比上半年回升3.3个、5.3个和0.8个百分点。消费市场逐步回暖，1至3季度，北京、天津、河北社会消费品零售总额同比分别下降13.1%、16.8%和3.7%，降幅比上半年分别收窄3.2个、4.9个和1.9个百分点。

政策助力企业回暖民生改善

今年疫情期间，北京文创金服平台紧急整合资源，携手培训、技术等相关合作单位，于2月下旬推出“文创产业人才提升计划”，不仅吸引了北京文创企业报名学习，一些津冀地区的文创企业也参与进来，苦练内功渡难关。

自疫情发生以来，京津冀三地在做好疫情防控的基础上，出台了一系列促进经济恢复的政策措施，助推企业生产加快恢复。其中，1至3季度，北京规模以上工业企业每百元营业收入中的成本费用比上半年降低1.2元；规模以上工业企业实现利润同比增长6.0%；天津出台多项政策，3季度，规模以上工业企业每百元营业收入成本费用比上半年减少0.27元，营业收入利润率比上半年提高0.40个百分点；河北积极落实税费优惠政策，1至3季度，工业企业每百元营业收入中的成本为87.38元,比上半年降低0.34元。

一系列政策还带动三地民生领域持续向好。物价方面，1至3季度，北京、天津、河北居民消费价格同比分别上涨2.2%、2.8%和2.9%；就业方面，北京3季度城镇调查失业率为4.5%，天津、河北1至3季度分别新增就业37.01万人、67.9万人；收入方面，前三季度北京、天津、河北居民人均可支配收入分别为51772元、34469元和19797元，同比分别增长2.4%、2.5%和4.9%。

通州北三县签约33个项目

疫情并没有阻隔京津冀三地持续推进深入合作的脚步。近期，京冀两地深入落实《北京市通州区与河北省三河、大厂、香河三县市协同发展规划》，举办廊坊北三县项目推介洽谈会，聚焦养老服务、高新技术产业、医疗卫生等重点领域，签约33个项目，意向投资额达215亿元。而在天津，实际内资中来自京冀地区资金的比重超过4成，比上半年提高1.1个百分点。

公共服务领域，三地的合作也在逐步加深。今年以来，北京积极发挥优质教育医疗资源辐射带动作用，多所高水平中小学与河北省开展合作办学，北京安贞医院、北京友谊医院、中日友好医院、航空总医院等一批知名医院与北三县相关医院签约，推动优质医疗资源延伸。京津冀鲁地区临床检验结果互认医疗机构增至542家，互认项目达43个。

此外，冬奥、雄安新区等重点工程也在有序推进。前三季度，首钢滑雪大跳台、国家体育总局冬季运动管理中心综合训练馆已经完工，国家速滑馆、国家体育馆、国家游泳中心等8个场馆已进入建设收尾阶段，张家口赛区冬奥项目完成投资占张家口总投资额的比重为15.8%。

雄安新区方面，区域内在建项目完成投资增长16.6倍。目前，京雄城际铁路北京大兴机场至雄安段已经全面进入联调联试阶段，雄安站预计今年年底实现通车运营，届时雄安新区将形成与北京的半小时交通圈。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)