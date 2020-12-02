原标题：货币政策保持稳健成主基调

本报讯（记者 潘福达）央行昨天发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，央行以利率招标方式开展了200亿元7天期逆回购操作，中标利率仍为2.20%。

本周央行公开市场共4300亿元逆回购到期，周一到周五到期规模分别为400亿元、700亿元、1200亿元、800亿元和1200亿元。1日有700亿元逆回购到期，净回笼500亿元。

就在前一日，央行为维护月末流动性平稳，罕见地在月末开展2000亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作和1500亿元7天期逆回购操作，超出市场预期。由于有400亿元逆回购到期，意味着央行当日净投放流动性3100亿元。

中国民生银行首席研究员温彬对此解读称，相比于中长期流动性短缺，目前短期流动性比较充足，临近年底，财政支出将加快，市场流动性压力可能会因此而有所缓解。面对跨年资金需求，预计未来一段时间央行仍将通过“MLF+逆回购”的组合保持短期和中长期的流动性合理充裕，货币政策保持稳健成主基调。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)