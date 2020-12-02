新政酝酿出炉 制造服务业发展谋划升级版

《经济参考报》记者获悉，我国制造服务业发展将迎来新一轮升级。有关部门正紧锣密鼓展开相关调研并召开座谈会，就加快推动制造服务业发展的政策文件征求相关单位意见，并将在完善后尽快发布。地方上，湖北、吉林、河北等多地正密集试点现代服务业与先进制造业深度融合，力促制造业转型升级。业内称，政策红利下制造业高质量发展将进入加速期，智能工厂、健康医药、现代物流等行业也有望迎来爆发式增长。

制造服务业是适应数字经济发展的制造业新业态，是服务业与制造业融合的新形式。近年来，我国不断推进服务业与制造业融合发展，生产性服务业重点领域企业数量大幅增长，营业收入年均增长12.9%，增速明显高于其他服务业。

国务院发展研究中心市场经济研究所研究员刘涛对《经济参考报》记者表示，近年来，我国制造业与服务业发展边界日益模糊，制造业服务化、服务型制造产生很多新业态新模式。但总体看，制造业与服务业深度融合还存在不少问题。

数据显示，全球制造业服务化、智能化趋势日益明显，全球产成品贸易中约1/3的价值增值来源于服务业；德国等发达国家制造业投入中的服务投入占比达30%以上；发达国家制造业企业的服务收入占比普遍超过30%。与之相比我们仍有差距。 “下一步，推动制造服务业发展的关键是要以制造业转型升级需求为导向，紧扣产业链价值链的核心环节，提高生产性服务业的专业化发展能力。”刘涛说。

记者了解到，有关部门正紧锣密鼓研究部署，加快推动制造服务业发展。

今年10月，国家发展改革委开展推动制造服务业发展专题调研，并组织召开加快推动制造服务业发展专题座谈会，研究进一步推动制造服务业赋能制造业高质量发展相关工作。相关负责人表示，要通过加快推动制造服务业发展，提升面向制造业的社会化、专业化、综合服务能力，推进制造业数字化、网络化、智能化转型，从而稳固和做强产业链供应链，提高制造业的竞争力，打造制造业新优势。

11月，国家发展改革委产业司主持召开座谈会，就加快推动制造服务业发展的政策文件征求与会单位意见。据悉，相关政策文件和细则将在完善后尽快发布。

业内指出，现代服务业与先进制造业深度融合是迈向全球价值链中高端的重要路径，也是推动制造服务业发展、建设现代产业体系的重要发力点。应优化相关制度环境，推动先进制造业和现代服务业向更广领域、更深层次融合发展。

早在2019年11月，国家发展改革委等15个部委联合印发《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》。记者获悉，为推动该意见落地，地方近段时间密集启动相关试点。其中，湖北、吉林、河北等地相继发布试点方案，明确提出“两业”融合的重点方向，并给出时间表。例如，11月2日湖北印发的方案提出，聚焦“制造服务业与服务产品化”，构建促进“两业”融合发展政策体系和产业生态。（下转第二版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)