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银行业前11月罚金破10亿 近四成百万级罚单涉房地产金融

信贷强监管持续升级 严防违规“输血”楼市

2020年12月02日07:56  来源：经济参考报
 

　　银行业强监管“威力”延续。《经济参考报》记者据银保监会官网统计，截至11月末（以罚单披露时间计），银保监会及其派出机构对各类型银行业机构（不含个人）已累计开出罚单近2000张，罚金金额已突破10亿元，远超去年全年。其中过亿罚单两张，超千万罚单12张，百万级罚单数量超过百张，与去年同期相比近乎翻倍。

　　在“严防资金空转套利”的监管基调下，今年以来，银行低利率信贷资金违规“输血”房地产罚单明显增多。仅百万级大额罚单中，银行涉房贷款违规数量占比就接近四成。业内人士预计，在当前金融监管高度关注房地产金融“灰犀牛”的背景下，加强贷款全流程管控、防止资金违规流向房地产等领域仍将是未来监控重点方向。

　　百万罚单频现

　　前11月罚金创新高

　　今年以来，银保监系统对银行机构已累计开具罚单近2000张。其中11月单月罚单50余张，尽管数量较其他月份较低，但百万级大额罚单频频出现。

　　11月单张金额最高罚单由中信银行天津分行摘得，为290万元，案由为“个人贷款资金未按约定用途使用、部分贴现资金直接回流出票人”等五项原因。此外，贵阳农商行、深圳宝安桂银村镇银行、天津农商银行、恒生银行等多家银行也被处以百万元以上罚单。

　　从前11个月整体处罚情况来看，今年仍是严监管“大年”。据统计，前11个月罚金金额累计已突破10亿元，创历史新高。其中，民生银行、浙商银行两家银行被处以上亿元巨额罚没金额，单张罚金超千万的罚单12张，百万级罚单数量更是超过百张，与去年同期相比近乎翻倍。

　　业内人士表示，监管部门对违规银行开出大额罚单的做法，体现了金融监管从严从紧的政策导向。“今年银行贷款额度相对充裕，违规贷款会导致各类贷款风险增大，大额罚单的开出也有助于更好落实防范金融风险政策导向。”易居研究院智库中心研究总监严跃进表示。

　　值得注意的是，尽管国有大行和股份行在大额罚单中占比较高，但从整体来看，中小银行仍是罚单“主力军”。特别是四季度以来，受不良处置压力加大影响，中小银行因以贷还贷、掩盖不良等原因被罚次数和金额均明显增加。数十家银行因违规处置不良接到罚单，其中大部分为农商行、农信社和村镇银行。

　　例如，贵阳农村商业银行及下属5家支行因涉及转让不良债权资产包不合规定、通过同业投资承接本行不良资产等原因被开出22张罚单，罚款金额合计605万元。另外，朝阳柳城村镇银行因“以贷收息虚增利润，以贷收贷延缓风险暴露、掩盖不良贷款”而被罚。

　　信贷资金“输血”房地产

　　仍是监管重点

　　从违规原因看，信贷违规依然是监管处罚的重灾区，超5成罚单、逾60%罚金涉及信贷相关问题。包括贷前调查与贷后管理不尽职、贷款实际用途管控不严格、授信业务违规、违规发放个人贷款和信贷资金被挪用等行为，其中又以信贷资金违规“输血”房地产尤为明显。在百万级以上大额罚单中，近四成罚单涉及违规“输血”房地产。

　　例如，农业银行因涉及个人住房贷款首付比例违规，被处罚金5260万元。中信银行因违规发放土地储备贷款、信贷资金被挪用流入房地产开发公司、个人经营性贷款资金被挪用于购房，被罚2020万元。广发银行因消费性贷款用于支付购房首付款、违规向房地产开发企业发放流动资金贷款等多项违规被处于8771万元罚款。

　　一位城商行信贷部门经理对记者表示，监管机构始终都在严格监管信贷资金违规进入房地产市场，但贷后进行资金用途干预并不容易。“比如，试图将贷款资金流向房地产的企业往往存在多头开户，资金在多个账户间转移，这就导致原放款银行难以监督资金流向。因此，银行需通过客户账单流水、缴税凭证等进行判断，需要大量工作人员审核，运营成本较高。”该经理指出。

　　中国民生银行首席研究员温彬认为，对于资金流向等监控难点，下一步可以通过加强信息的共享，防范金融风险，保持房地产金融的平稳健康发展。招联金融首席研究员董希淼建议，监管可修改相关制度办法，将虚构贷款用途、挪用信贷资金的行为纳入征信系统，提高借款人违规成本，从源头上遏制个人信贷资金违规流入楼市等领域。

　　房地产金融监管或进一步加码

　　伴随近期金融监管层密集发声，房地产金融监管或将进一步加码。

　　中国人民银行党委书记、中国银保监会主席郭树清撰文指出，房地产是现阶段我国金融风险方面最大的“灰犀牛”。央行《2020年第三季度中国货币政策执行报告》也强调，坚持稳地价、稳房价、稳预期，保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性，实施好房地产金融审慎管理制度。银保监会此前也在多个会议明确提出，“严控个人贷款违规流入股市和房市”，严肃查处各类信贷违规行为。

　　“从防范金融风险的角度看，如果房价出现快速下滑，必将加剧房地产信贷的违约风险，导致房价下跌和债务违约的恶性循环，进而影响金融稳定和金融安全。从支持实体经济的角度看，金融资源过度集中在房地产领域，对小微企业金融服务产生‘挤出效应’。居民房贷负担过重，也不利于扩大内需、促进消费升级。”董希淼分析称。

　　苏宁金融研究院宏观经济研究中心副主任陶金认为，后续对于房地产金融的监管，除了严查银行对房地产企业的违规“输血”行为外，监管层还将强化资管新规执行，继续压降涉及房地产领域的影子银行规模。

　　东方金诚房地产行业高级分析师谢瑞预计，以“三道红线”为核心内容的融资长效机制将逐步推进，达到控制房地产企业融资规模、优化债务结构、降低行业信用风险及“三稳”的整体目标。此外，在流动性比较宽松的情况下，为了将资金引导到实体经济，仍将加强贷款审查，防止资金违规流入房地产市场。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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