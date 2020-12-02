受境外债市低迷影响 房企11月单月发债规模不及预期

12月1日，贝壳研究院发布11月房企融资情况，统计数据显示，1-11月房企债券融资约11291亿元，较上年同期微增0.8%，保持低位，累计增幅较2019年同期收窄17.4个百分点。从全年来看，2020年前11月融资规模占2019年全年的95.6%，预计2020年全年，房企债券融资规模有所增长，但增速明显回落。

具体来看，2020年11月单月，境内外债券融资共发行84笔，较上月增加18笔，发行规模折合人民币约835亿元，环比增长20.7%，同比减少21.4%。

其中，11月境外融资共发行18笔，融资规模约280亿元人民币，环比减少15.7%，同比减少52.9%；11月境外债券规模占比约34%，较上月下降14个百分点，境内共发行66笔融资债券，较上月增加19笔，境内融资规模环比增长54.3%，同比增长18.9%。

贝壳研究院高级分析师潘浩表示，受境外债市低迷影响，11月单月发债规模不及预期，且8月受融资新规影响，境内融资在一定流动性下呈紧张趋势。他预计境内融资主导地位将延续至年末。与上年11月的融资小高潮相比，今年发债规模未达预期，12月作为传统的“融资小月”较难实现规模逆转。

“需要注意的是，明显看到债市整体呈现出‘融资成本上涨’与‘发行期限缩短’的特征。”潘浩说。

中原地产首席分析师张大伟也表示，当下看，企业融资成本分化严重，整体看，房地产行业资金紧张，大部分房企为了应对未来可能的市场变化，加快储备资金。对于杠杆率比较高的企业来说，最近融资压力有所增加。

潘浩表示，境内融资成本自融资新规以来，一直保持上升趋势，且在11月呈现加速上涨趋势，境外也有较大幅度增长。

数据显示，11月境内债券融资平均票面利率为4.89%，较上月增长0.13个百分点；境外债券融资平均票面利率8.04%，回升至“8%”的水平。境外债券成本分化较大，头部房企平均票面利率较低区间，而中小规模房企票面利率则处于较高区间。

潘浩说，11月境内外债券融资到期债务规模约837亿元，较上月增加2.6%。融资新规后，9-11月已连续三个月发债规模不及到期债务规模，房企融资规模增速受限，致使其对销售回款的依赖加强，房企资金压力将再度增加。

根据贝壳研究院统计，2021年到期债务规模预计可达12448亿元，同比增长36.0%，房企偿债压力继续攀升。按照近五年房企债券融资发行周期推算，预计未来房企债券融资到期债务压力实现实质性下降仍需3-5年时间。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)