社科院县域经济发展报告： GDP超千亿县市增至32个

12月1日，中国社会科学院财经战略研究院发布2020年《中国县域经济发展报告》（以下简称“报告”）。报告显示，2020年全国综合竞争力百强县（市）分布17省（市），苏浙鲁三省占57席。2019年GDP超千亿县（市）增至32个。
在2020年全国综合竞争力百强县（市）中，浙江超过江苏，百强县（市）数目居第一位，达到24个，比上年增加3个。江苏百强县（市）有23个，与上年持平。山东则由上年的18个减少到10个。河南、福建百强县（市）也较多，都有7个，河南比上年减少1个，福建则增加1个。河北和湖南各有4个，安徽、陕西、辽宁和云南各有3个，贵州、湖北和内蒙古各有2个，江西、四川和新疆各有1个。
报告显示，2020年全国综合经济竞争力十强县（市）为昆山市、江阴市、张家港市、常熟市、晋江市、太仓市、义乌市、宜兴市、慈溪市和长沙县。
从全国综合经济竞争力整体实力来看，全国百强县（市）GDP总和955645亿元，占全国的9.6%。GDP超千亿县（市）增至32个，昆山、江阴双双突破4000亿元。仁怀市、海安市、如东市、南昌县、海宁市、溧阳市和瑞安市等7县（市）地区生产总值规模都首次超越千亿。
对全国百强新城区的研究发现，一线、新一线城市占了64个百强新城区。江苏和广东新城区发展优势比较明显，西部地区的新城区发展相对滞后。在全国百强主城区中，江苏、浙江和广东主城区发展比较充分，属于一线城市的百强主城区有2个，属于新一线城市的有53个，属于二线、三线城市的主城区分别有22个和5个。
中央财经大学财税学院教授蔡昌表示，湖北、江西、贵州、重庆、云南、安徽、宁夏和海南样本县（市）经济发展上升幅度明显。江苏、浙江和福建呈现经济快速发展势头，为县域经济的龙头。这种发展现状与这些地区市场经济的繁荣程度和民营企业发展密不可分。在上升幅度明显的8个省份中，中部地区的长江沿岸省份占据4席。
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