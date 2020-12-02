深证成指、深证100等指数样本股将迎调整

12月1日，深圳证券交易所发布关于调整深证成指、创业板指、深证100等指数样本股的公告。公告称，根据指数编制规则，深交所和深圳证券信息有限公司决定于2020年12月14日对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整。
其中，深证成指更换31只样本股，调入漫步者、盐津铺子、小熊电器等，调出仁和药业、九芝堂、杰赛科技等；创业板指数更换6只样本股，调入英科医疗、赛微电子、金龙鱼等，调出高新兴等；深证100指数更换9只样本股，调入紫光国微、赣锋锂业等，调出四维图新、天齐锂业等；中小板指数更换8只样本股，调入以岭药业、宏大爆破等，调出万达电影等。深证指数样本股调整名单已发布在国证指数网。
上交所和中证指数公司11月30日公告称，为适应证券市场变化的需要，经指数专家委员会审议明确，上市时间超过一年的科创板证券已具备纳入上证180、沪深300等成分指数样本空间资格，可在下一次样本定期调整时纳入相关指数。上交所表示，下一次样本定期调整将于12月14日正式生效。届时，科创板证券或将首次出现在上证180、沪深300等规模指数中。
11月27日，上交所发布公告称，根据指数规则，经指数专家委员会审议，上交所与中证指数有限公司将于12月14日调整上证50、上证180、上证380、科创50、上证红利等指数样本。其中上证50指数更换5只样本股，上证180指数更换18只样本股，上证380指数更换38只样本股，科创50指数更换5只样本股，上证红利指数更换10只样本股。上证指数调整名单已发布在上交所网站和中证指数公司网站。
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