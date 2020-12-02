美国商家“黑五”大甩卖，代购却“不敢买了”

中新网客户端北京12月2日电 (左宇坤)11月27日悄悄过去，它对大多数人来说只是等着过周末的普通一天。很少有人意识到，一年一度的美国“黑色星期五”购物节已经开始了。

“黑色星期五”简称“黑五”，是每年美国圣诞购物季的开端。大量商家会选择从这一天开始打折促销，吃完感恩节火鸡的人们冲到商超门口，等待大采购的开幕。

但今年的“黑五”，似乎有些静悄悄。

当地时间11月27日，顾客在美国旧金山奥特莱斯购物中心排队选购“黑五”促销商品。 中新社记者 刘关关 摄

线上火热线下冷清，“黑五”逐渐“双11”化

“黑五”在海外由来已久。一个普遍的说法是，美国商场通常以红笔记录赤字，以黑笔记录盈利。以往在这一天，蜂拥而来选购圣诞礼物的人们会贡献出最大的交易额，久而久之演变成为每年年末的促销购物节。

2014年，“黑五”概念被跨境电商引入中国，营造成主打进口商品促销的又一个线上购物节，并获得了“海外版双11”的称号。

今年的“黑五”，变得更像“双11”了。

据环球网报道，入冬以来，新冠肺炎疫情的反复使美国大多数城市处于防疫禁令中，根据最新规定，商场等零售业的客容量上限为25%。美国疾病控制与预防中心也曾发布指南，在拥挤的商场购物“风险很高”，建议民众尽量避免线下购物。

于是，今年大多数人选择了用网购代替冒险进入实体店。据新华社报道，奥多比分析公司数据显示，“黑五”当天，美国网络购物消费额达到90亿美元，创同期纪录，同比增长21.6%。

当地时间11月26日，美国传统节日感恩节，梅西感恩节游行在纽约举行。因新冠疫情影响，本年度的游行采取电视直播形式向观众展示，现场不对公众开放。 中新社记者 廖攀 摄

“往年的‘黑五’，都是在星期五的零点开始，会有很多人大半夜就在商场排队。今年受疫情影响，商家们已经提前在线上推出折扣活动，我们也更多地选择线上消费。”吴丽(化名)已定居美国三年多，偶尔做做代购。

因为疫情，吴丽现在不再接受顾客指定货品的代购，而是通过和之前认识的销售人员在线联系，什么优惠卖啥，偶尔去商场也是提前订好拿了就走。

“但可能是为了刺激消费，今年‘黑五’的优惠力度比往年大很多，很多都能达到7、8折。”吴丽印象最深的是自己在2018年年底花1400元购入的一款轻奢品牌背包，今年“黑五”只需不到800元就能拿下。

商场促销代购犯愁，“今年不敢买了”

“今年‘黑五’确实便宜，但是真不敢多买啊！”人在国内的代购王梁(化名)是去年年初开始跟着朋友一起做代购的。“朋友干了五、六年了，主要跑日韩，各种官网海淘免税的折扣也抓得快准狠，加入工作室的这一年一直做得蛮好的。”

但疫情彻底打乱了王梁的工作和生活。

“我们平常囤货量挺大，特别是年前，一些比较受欢迎的、均价一千多元的护肤品，都定了百瓶左右。”但遇到疫情，清关各种不顺，到了三、四月份货才慢慢到，国内免税店又开始疯狂打折，像王梁这样差不多把钱都投进货里的，只能含着泪一边做活动一边再囤。

“而且感觉今年大家在代购方面的兴趣不如往年了。可能是因为国内‘双11’的优惠力度很大，大家都买没钱了吧。”王梁说。

国内跨境电商平台的兴起，也正在逐渐蚕食王梁们的蛋糕。

“平台相较于个人，不管是资金实力、物流速度、信用背书还是售后等，显然都太有优势了。”王梁表示，代购们想尽办法搞活动，甚至自掏腰包补差价，都很难和平台抗衡。

“何况现在免税政策放得越来越开，动动手就能下单的东西，谁还会愿意找代购等好几个月呢？”王梁说。

同样感觉东西“卖不出去”的，还有代购林树(化名)。

“记得8月有一天，我出门寄三个包裹。我妈看了说‘今天生意这么好啊’，我说就一个是卖掉的，另外两个是我自己淘宝买的要退换货。”低迷的生意让林树开始做起了曾经“最讨厌的事”——群发朋友圈刷屏。

代购们发布的“黑五”广告。 截图

之前在德国留学的林树，因为疫情一直待在国内，靠海淘继续代购事业。今年上半年，林树看见有好的折扣就赶紧囤货，却发现到后面更便宜，“囤个货囤出了炒股的感觉。”

“结果货一直压在手里卖不出去，现在‘黑五’都不敢囤了，想买又不敢买。”林树说。

消失的“人肉代购”，艰难的海淘

“现在‘人肉代购’越来越少了，疫情只是‘最后一根稻草’。”在林树看来，代购行业目前正进行着极大的变化。“从根本上说，加上机票住宿等的费用和时间成本，‘人肉代购’买的肯定要贵些，和淘宝上的价格比就更没有竞争力了。”

当“人肉”不再现实，想要境外买买买，最好的方式就是海淘。

海淘，也就是海外/境外购物。在海外购物网站下单后，通过国际快递发货直邮，或是由转运公司代收货物再转寄回国。

看起来很美的海淘其实并不简单，哪怕是业务非常熟练的职业代购们，也对海淘“爱恨交加”。

首先就是被“砍单”。即使是你已经支付了订单，国外电商也可能会邮件告知你因为某些原因取消该笔订单。对于订货量大的代购来说，砍单发生的概率更高。

砍单之外，“被税”也是代购们的一大噩梦。除了要去海关交税取包裹，并像小学生一样被工作人员批评教育之外，被税更是意味着海淘物品成本更高，利润也大大降低。

代购们收到的“被税”短信。 受访者供图

“在国际疫情反复的情况下，居高不下的运费更是让人头疼。”吴丽无奈道，“我觉得最难的是邮费啊，我前几天买了些巧克力寄回家，运费比巧克力贵出好多。”

“现在的邮费，哪怕是拼邮费用加上去都比以前贵好多。而且几乎箱箱进海关，箱箱都被税。”林树说，自己以前发国内家里的快递检查不是很严，今年开始都非常严了。为了避免被税，很多代购选择走包税包通关的转运方式，安心但是运费贵。

近期，进口冷链食品核酸阳性检出率明显增高，在冬季的“天然冷链”下，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，在温度低于0摄氏度的情况下，病毒在普通运输环境中也能存活，海淘确实有被病毒污染的风险，要做好消毒处理。

“冬季对代购来说是雪上加霜。我身边的代购同行们，很多都转行或者不做了，以前经常飞的现在也飞不了了。”林树现在除了代购，也会开始卖些之前不卖的东西，比如河南的“UGG”靴子，国产的“纪梵希”保暖袜，销量出乎意料地不错。

“这大概是我做代购以来，离‘黑五’最远的一年。”林树说。(完)

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)