共享充电宝悄悄涨价！充几次可自己买一个，还用吗？

中新网客户端北京12月2日电(记者 张旭)“充了50分钟，要了我6块钱，以前一小时不是才一块钱吗？”经过了5年的发展，不少习惯了共享充电宝的用户突然发现，这不起眼又离不开的充电宝，不知何时已变成小小“吞金兽”。

租充电宝吗？99元的那种

平时喜欢刷抖音和微信聊天的吴女士，外出经常遇到手机电量告急的情况，共享充电宝的出现帮她解决了这一后顾之忧。但最近，她开始考虑出门多带一个充电宝。上周日，吴女士在北京朝阳区某商场吃饭，租借的充电宝只充了30分钟，就扣了3块钱，才觉得有点不对劲。“我记得去年还是一小时一块钱，什么时候涨了好几倍？”

吴女士之前开通了免密支付，所以没注意过结算金额，她感觉自己不知不觉被割了韭菜。“如果不是朋友提起，我都没注意到涨价。按我这个使用频率，估计花的钱早就够自己买一个充电宝了吧！”

吴女士在使用共享充电宝。中新网记者 张旭 摄

与频繁使用共享充电宝的吴女士不同，何先生只是偶尔使用。在他的印象中，充电宝的租用价格一小时只要一块钱，使用很方便。但共享充电宝在解决燃眉之急的同时，也惹出过麻烦。

“手机上显示附近网点可归还，但去了之后发现机器满了，有时候就忘记归还。”去年9月，借了一个“街电”充电宝，附近网点一直没有空位，几天之后，何先生被封顶收费99元，该充电宝归他所有。“但其实这种普通充电宝根本不值99块，遇到电商平台打折，五六十块就可以买到一万毫安的快充移动电源。”

京东上的各类充电宝价格截图。

除了没有归还导致被迫回购充电宝，在黑猫投诉上，有消费者还遭遇被收99元的情况。“去年用了一次咻电共享充电宝，当时显示归还成功，扣了4块钱，最近又想用的时候显示我上次没有归还，现在还要扣我99块。”

黑猫投诉上，有消费者表示自己去年归还充电宝，今年发现被扣99元。

涨声一片，最高涨五倍

针对共享充电宝涨价一事，记者咨询了多家企业。街电的客服表示，最近是有部分柜机价格轻微提升，是不同区域的门店根据市场情况调整收费标准，不是平台统一提价。怪兽充电也表示，不同商家有不同收费标准。

为了验证上述答复，中新网记者近日在北京的旅游景区、商场等场所进行了走访，发现共享充电宝的价格与所处地段关系密切，且各家存在不同程度上涨。

用户在商场归还共享充电宝。中新网记者 张旭 摄

具体来说，“街电”每日封顶价格从20元涨到了30元；除旅游景区提升至5元/小时以外，其余人流量较大的地点均提升到了3元/时。

“来电”的每日封顶价格20元未发生变动，每小时价格提升至2-3元。

“美团”虽然是充电宝市场新玩家，但走的不是低价路线。在旅游景区高达6元/时，其余人流量较大的地点为3元/时。

“怪兽”每日封顶价格28元，仅次于“街电”；值得注意的是，该品牌单位时间价格不分场所，均为每小时4元。

从走访情况来看，各家使用价格出现普遍上调。与此前“每小时一元”的价格相比，“美团”充电宝价格最高涨了五倍。

北京朝阳区一家书店内摆放的共享充电宝。中新网记者 张旭 摄

在中国商业经济学会副会长宋向清看来，共享充电宝涨价的原因主要是市场需求增加，而新增供应不能满足需要，加之维护保养的成本不断提高，导致共享充电宝涨价，这些是纯市场行为，是企业参与市场竞争的策略和手段。

但宋向清也表示，由于共享经济领域很多属于新生事物，许多法律问题没有在法律条文中体现，导致部分共享充电宝等共享经济出现监管不到位、监管力度不够等。因此，加大监管力度、加强监管效果是必由之路。

谁在闷声发大财

共享充电宝是搭着“共享经济”概念的东风起飞的。2014年，戴威创办ofo，让“共享经济”模式走入大众视野。也是在这一年，来电科技成立，成为第一家共享充电宝企业，随后越来越多玩家加入战局。

在经历了王思聪“共享充电宝能成我吃翔”的质疑后，2017年，怪兽充电、小电、街电、来电四家企业拿下总额10亿元人民币的融资。随着中小玩家的出局，到2019年下半年，基本形成了以“三电一兽”为头部的市场格局。

天眼查专业版数据显示，与关键词“共享充电宝”相关的项目品牌共有160个。但据Trustdata数据，2019年，“三电一兽”四家公司已占据共享充电宝市场96.3%的份额。这四家公司中，街电以28.6%的市场份额排名第一，小电和怪兽分别以27%和25.1%的份额紧随其后，来电以15.6%的市场份额排名第四。

“三电一兽”占据了绝大部分市场份额。图片来自前瞻产业研究院。

在扩张的几年间，为了培养用户习惯，各家不约而同采取了低价模式。“前半小时免费”、“一小时只要一元”的策略遍布整个共享充电宝市场。

为了能够入驻更多店铺，代理商给商家开出了足够有吸引力的条件。北京海淀区一家火锅店的负责人告诉中新网记者，他们餐厅里安装了两个24个充电宝的充电柜，与品牌商签的是7成收入的合约。

该负责人给记者算了一笔账，如果一个充电宝一天被使用5次，按单次使用费3元计算，两个柜机每月能给火锅店带来大约1.5万元的分成收入。

至于KTV这样的娱乐场所更是共享充电宝商家的必争之地。代理商为了入驻，除了分成70%-80%，还会额外给一万元入驻费。但即使如此，由于单价较高，也可以在半年内收回成本。

王思聪曾不看好共享充电宝行业。图片来自陈欧微博。

商家盆满钵满，共享充电宝企业更不必说。艾瑞咨询数据显示，2019年共享充电宝行业完成79.1亿元的交易总额，同比增长141.3%，行业头部的四家平台均已实现盈利。

2017年，在聚美优品创始人、街电董事长陈欧投资“街电”时，王思聪并不看好共享充电宝这个行业。如今共享充电宝却普遍涨价，像共享单车行业一样进入“收割期”。当初放了豪言的王思聪如今又是何感想？

艾媒咨询预计，2020年中国共享充电宝用户规模达4.08亿人。但问题在于，涨声一片的共享充电宝，还能吸引到这么多用户吗？(完)

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)