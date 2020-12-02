人民网>>财经

共享充电宝悄悄涨价！充几次可自己买一个，还用吗？

张旭

2020年12月02日08:02  来源：中国新闻网
 

　　中新网客户端北京12月2日电(记者 张旭)“充了50分钟，要了我6块钱，以前一小时不是才一块钱吗？”经过了5年的发展，不少习惯了共享充电宝的用户突然发现，这不起眼又离不开的充电宝，不知何时已变成小小“吞金兽”。

　　租充电宝吗？99元的那种

　　平时喜欢刷抖音和微信聊天的吴女士，外出经常遇到手机电量告急的情况，共享充电宝的出现帮她解决了这一后顾之忧。但最近，她开始考虑出门多带一个充电宝。上周日，吴女士在北京朝阳区某商场吃饭，租借的充电宝只充了30分钟，就扣了3块钱，才觉得有点不对劲。“我记得去年还是一小时一块钱，什么时候涨了好几倍？”

　　吴女士之前开通了免密支付，所以没注意过结算金额，她感觉自己不知不觉被割了韭菜。“如果不是朋友提起，我都没注意到涨价。按我这个使用频率，估计花的钱早就够自己买一个充电宝了吧！”

　　吴女士在使用共享充电宝。中新网记者 张旭 摄

　　与频繁使用共享充电宝的吴女士不同，何先生只是偶尔使用。在他的印象中，充电宝的租用价格一小时只要一块钱，使用很方便。但共享充电宝在解决燃眉之急的同时，也惹出过麻烦。

　　“手机上显示附近网点可归还，但去了之后发现机器满了，有时候就忘记归还。”去年9月，借了一个“街电”充电宝，附近网点一直没有空位，几天之后，何先生被封顶收费99元，该充电宝归他所有。“但其实这种普通充电宝根本不值99块，遇到电商平台打折，五六十块就可以买到一万毫安的快充移动电源。”

　　京东上的各类充电宝价格截图。

　　除了没有归还导致被迫回购充电宝，在黑猫投诉上，有消费者还遭遇被收99元的情况。“去年用了一次咻电共享充电宝，当时显示归还成功，扣了4块钱，最近又想用的时候显示我上次没有归还，现在还要扣我99块。”

　　黑猫投诉上，有消费者表示自己去年归还充电宝，今年发现被扣99元。

　　涨声一片，最高涨五倍

　　针对共享充电宝涨价一事，记者咨询了多家企业。街电的客服表示，最近是有部分柜机价格轻微提升，是不同区域的门店根据市场情况调整收费标准，不是平台统一提价。怪兽充电也表示，不同商家有不同收费标准。

　　为了验证上述答复，中新网记者近日在北京的旅游景区、商场等场所进行了走访，发现共享充电宝的价格与所处地段关系密切，且各家存在不同程度上涨。

　　用户在商场归还共享充电宝。中新网记者 张旭 摄

　　具体来说，“街电”每日封顶价格从20元涨到了30元；除旅游景区提升至5元/小时以外，其余人流量较大的地点均提升到了3元/时。

　　“来电”的每日封顶价格20元未发生变动，每小时价格提升至2-3元。

　　“美团”虽然是充电宝市场新玩家，但走的不是低价路线。在旅游景区高达6元/时，其余人流量较大的地点为3元/时。

　　“怪兽”每日封顶价格28元，仅次于“街电”；值得注意的是，该品牌单位时间价格不分场所，均为每小时4元。

　　从走访情况来看，各家使用价格出现普遍上调。与此前“每小时一元”的价格相比，“美团”充电宝价格最高涨了五倍。

　　北京朝阳区一家书店内摆放的共享充电宝。中新网记者 张旭 摄

　　在中国商业经济学会副会长宋向清看来，共享充电宝涨价的原因主要是市场需求增加，而新增供应不能满足需要，加之维护保养的成本不断提高，导致共享充电宝涨价，这些是纯市场行为，是企业参与市场竞争的策略和手段。

　　但宋向清也表示，由于共享经济领域很多属于新生事物，许多法律问题没有在法律条文中体现，导致部分共享充电宝等共享经济出现监管不到位、监管力度不够等。因此，加大监管力度、加强监管效果是必由之路。

　　谁在闷声发大财

　　共享充电宝是搭着“共享经济”概念的东风起飞的。2014年，戴威创办ofo，让“共享经济”模式走入大众视野。也是在这一年，来电科技成立，成为第一家共享充电宝企业，随后越来越多玩家加入战局。

　　在经历了王思聪“共享充电宝能成我吃翔”的质疑后，2017年，怪兽充电、小电、街电、来电四家企业拿下总额10亿元人民币的融资。随着中小玩家的出局，到2019年下半年，基本形成了以“三电一兽”为头部的市场格局。

　　天眼查专业版数据显示，与关键词“共享充电宝”相关的项目品牌共有160个。但据Trustdata数据，2019年，“三电一兽”四家公司已占据共享充电宝市场96.3%的份额。这四家公司中，街电以28.6%的市场份额排名第一，小电和怪兽分别以27%和25.1%的份额紧随其后，来电以15.6%的市场份额排名第四。

　　“三电一兽”占据了绝大部分市场份额。图片来自前瞻产业研究院。

　　在扩张的几年间，为了培养用户习惯，各家不约而同采取了低价模式。“前半小时免费”、“一小时只要一元”的策略遍布整个共享充电宝市场。

　　为了能够入驻更多店铺，代理商给商家开出了足够有吸引力的条件。北京海淀区一家火锅店的负责人告诉中新网记者，他们餐厅里安装了两个24个充电宝的充电柜，与品牌商签的是7成收入的合约。

　　该负责人给记者算了一笔账，如果一个充电宝一天被使用5次，按单次使用费3元计算，两个柜机每月能给火锅店带来大约1.5万元的分成收入。

　　至于KTV这样的娱乐场所更是共享充电宝商家的必争之地。代理商为了入驻，除了分成70%-80%，还会额外给一万元入驻费。但即使如此，由于单价较高，也可以在半年内收回成本。

　　王思聪曾不看好共享充电宝行业。图片来自陈欧微博。

　　商家盆满钵满，共享充电宝企业更不必说。艾瑞咨询数据显示，2019年共享充电宝行业完成79.1亿元的交易总额，同比增长141.3%，行业头部的四家平台均已实现盈利。

　　2017年，在聚美优品创始人、街电董事长陈欧投资“街电”时，王思聪并不看好共享充电宝这个行业。如今共享充电宝却普遍涨价，像共享单车行业一样进入“收割期”。当初放了豪言的王思聪如今又是何感想？

　　艾媒咨询预计，2020年中国共享充电宝用户规模达4.08亿人。但问题在于，涨声一片的共享充电宝，还能吸引到这么多用户吗？(完)

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

统计局：11月份三大采购经理指数均位于年内最高点　　人民网北京11月30日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，11月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.1%、56.4%和55.7%，高于上月0.7、0.2和0.4个百分点，三大指数均位于年内最…【详细】

财经

两部委：12月新增370条实行市场调节价的国内航线　　人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰） 近日，民航局会同国家发展改革委印发《关于进一步深化民航国内航线运输价格改革有关问题的通知》（以下简称《通知》），明确自2020年12月1日起，放开3家以上（含3家）航空运输企业参与经营的国内航线的旅…【详细】

财经

国家统计局：工业企业累计利润增速年内首次由负转正　　人民网北京11月27日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，1—10月份，规模以上工业企业实现利润50124.2亿元，同比增长0.7%，1—9月份为下降2.4%，累计利润同比增速年内首次由负转正。10月份，规模以上工业企业实现利润总额6…【详细】

财经

发改委：将出台一批解决老年人运用智能技术的有效措施　　人民网北京11月26日电 （记者乔雪峰） 近期相继发生了老人无法出示健康码进站遭拒、94岁老人被抬进银行做人脸识别，还有老人不会使用手机支付无法将医保等多起“老人被高科技抛弃”事件。如何解决此类现象，保证老年群体生活的便利性？ 11月2…【详细】

财经

发改委：合理保留老年人熟悉的传统服务方式　　人民网北京11月26日电 （记者乔雪峰）当前，我国老龄人口数量快速增长，伴随着进入信息化、智能化时代，整个社会如何帮助老年人跨过“数字鸿沟”，共享数字信息发展引发高度关注。 11月26日，国新办举行了《关于切实解决老年人运用智能技术困难…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved