证监会：今年以来沪深交易所新上市公司340多家

新华社北京12月1日电（记者刘慧）证监会1日发布消息，证监会副主席阎庆民近日在2020年中国金融学会学术年会上表示，今年以来沪深交易所新上市公司340多家，其中科创板和改革后的创业板接近180家；与去年初相比，权益类基金规模增长69%，专业机构投资者持股比例持续提升。
阎庆民指出，上市公司有进有出、优胜劣汰，才能“流水不腐、户枢不蠹”。对于严重财务造假的“害群之马”、丧失持续经营能力的“空壳僵尸”，增强退市刚性，决不允许“久拖不退”。落实新证券法，推动投保机构代表人诉讼制度尽快通过典型个案落地，实现市场出清与保护投资者的双重目标。
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