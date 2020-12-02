发改委：西部陆海新通道建设取得突破性进展

人民网北京12月2日电 （记者乔雪峰） 记者从国家发展和改革委员会获悉，西部陆海新通道建设取得突破性进展，日益成为连接“一带”和“一路”、协同衔接长江经济带、成渝地区双城经济圈、海南自由贸易港的战略通道。

目前，西部陆海新通道基础设施加快完善，物流规模成倍增长，营商环境持续优化，北部湾国际门户港综合服务能力明显提升，陆海集聚和区域联动效应加速显现，为构建陆海内外联动、东西双向互济的开放格局作出重要贡献。

据了解，西部陆海新通道位于我国西部地区腹地，北接丝绸之路经济带，南连21世纪海上丝绸之路，协同衔接长江经济带，在区域协调发展格局中具有重要战略地位。2019年8月，经国务院批准，国家发改委印发《西部陆海新通道总体规划》(以下简称《规划》)，西部陆海新通道建设正式上升为国家战略。

《规划》提出，到 2025 年，经济、高效、便捷、绿色、安全的西部陆海新通道基本建成。到 2035 年，西部陆海新通道全面建成，通道运输能力更强、枢纽布局更合理、多式联运更便捷，物流服务和通关效率达到国际一流水平，物流成本大幅下降，整体发展质量显著提升，为建设现代化经济体系提供有力支撑。

广西壮族自治区发展改革委副主任黄文川在西部陆海新通道媒体推介会上指出，目前西部陆海新通道已开通渝桂、川桂、滇桂、黔桂、陇桂、陕桂6条海铁联运班列线路，今年1-10月，累计开行3655列、同比增长113%，班列到发量保持高速增长。北部湾港已开通集装箱班轮航线52条，实现与世界100多个国家和地区的200多个港口通航，今年1-10月北部湾港集装箱吞吐量达402.4万标箱、同比增长35.1%。

据介绍，西部地区经广西陆路口岸至越南、泰国、老挝、柬埔寨、马来西亚等中南半岛国家的跨境公路班车线路常态化开行，今年1-10月，友谊关口岸进出口货运量262.86万吨，同比增长13.08%。中越（南宁—河内）跨境直通班列自2019年8月起实现每周三班常态化开行，今年1-10月，中越（南宁—河内）跨境直通班列累计开行127列、增长63%。

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