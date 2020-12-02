北京冬奥会配套交通基建工程延庆线正式开通运营

人民网北京12月2日电 （记者乔雪峰） 记者从中国铁路北京局集团有限公司获悉，2020年12月1日，北京2022年冬奥会重点配套交通基建工程——延庆线正式开通运营，延庆站新建站房将同步投入使用。铁路部门安排北京北（清河）站至延庆站开行旅客列车5对，经由京张高铁、延庆线运行，其中北京北—延庆2对、清河—延庆3对。

据介绍，延庆线自京张高铁八达岭西线路所引出，终点至既有延庆站。延庆线线路全长9.33公里，其中桥梁长度2.6公里，设计速度为160公里/小时，设延庆站1座车站，开通后将有效加强北京市区与延庆间经济联系，改善沿线地区轨道交通运输条件。该线路与建成的京张高铁构成了北京市区至冬奥会延庆赛区的重要轨道交通通道，是冬奥工程的重要交通配套设施。

据通州车务段相关负责人介绍，延庆站新建站房设计整体为高山流水造型，房顶整体流线仿照滑雪赛道设计，贴合冬奥会理念，是延庆区重要的交通换乘中心。建筑整体面积14951平米，候车室面积2400平米，最高可容纳旅客1500人，座椅708个。站内候车室设有：母婴室，军人候车区，重点旅客候车区，商务座候车区。综合服务中心，人工售票口3个，公安制证口1个，7台自动售票机。设有高铁进站闸机6台，进站半自助闸机1台，出站闸机4台，出站半自助闸机1台；S2线进出站闸机各3台。延庆站同步接入S2线市郊列车，每周2、3、4黄土店到延庆开行3对，5、6、日、1开行4对。

动车组列车具体车次及时间：

1.G8881次：清河06:00开，延庆06:26到。

2.G8882次：延庆07:26开，昌平07:43/45，清河07:58/08:01，北京北08:14到。

3.G8883次：北京北08:51开，清河09:03/06，八达岭长城09:25/27，延庆09:37到。

4.G8884次：延庆09:52开，八达岭长城10:01/03，昌平10:14/16，清河10:29到。

5.G8885次：清河11:00开，昌平11:12/18，八达岭长城11:29/31，延庆11:41到。

6.G8886次：延庆15:36开，八达岭长城15:45/47，清河16:07到。

7.G8887次：清河16:30开，昌平16:42/44，延庆17:02到。

8.G8888次：延庆17:18开，八达岭长城17:27/34，清河17:53/56，北京北18:09到。

9.G8889次：北京北18:25开，清河18:37/39，延庆19:05到。

10.G8890次：延庆19:38开，清河20:04到。

S2线市郊列车具体车次时刻：

1.S201次：黄土店08:40开，南口09:06/09:11，八达岭09:54/10:04，延庆10:19到。

2.S202次：延庆06:44开，南口07:40/07:43，黄土店08:10到。

3.S203次：黄土店13:08开，南口13:34/13:35，八达岭14:17/14:20，延庆14:35到。

4.S204次：延庆11:17开，八达岭11:32/11:35，南口12:18/12:21，黄土店12:48到。

5.S205次：黄土店18:10开，南口18:36/18:37，八达岭19:19/19:20，延庆19:35到。

6.S206次：延庆16:19开，八达岭16:34/16:37，南口17:20/17:23，黄土店17:50到。

7.S207次：黄土店14:54开，八达岭16:00/16:02，延庆16:17到。

8.S208次：延庆18:00开，八达岭18:15/18:18，南口19:01/19:04，黄土店19:31到。

(责编：乔雪峰、毕磊)