我国PPP项目数量公布 贵州、广东、安徽居前

人民网北京12月2日电 （记者乔雪峰） 12月1日，国家发展和改革委员会网站发布了我国PPP（政府和社会资本合作）项目统计数量，数据显示，截至2020年12月1日15:00，我国PPP项目数量排名前五位分别是贵州563个、总投资7841亿元，广东520个、总投资4912亿元，安徽491个、总投资4787亿元，浙江456个、总投资8557亿元，山东456个、总投资3579亿元。上述五个省项目数量占项目总数的23%、占总投资的22%。

分行业看，项目数量排名前五位分别是城市基础设施2902个、总投资43535亿元，农林水利998个、总投资9258亿元，社会事业851个、总投资6347亿元，交通运输824个、总投资26073亿元，环保776个、总投资4036亿元。上述五个行业项目个数占项目总数的35%、占总投资的37%。

从项目进展情况看，必要性和可行性论证阶段1585个、总投资25229亿元；实施方案审查阶段1103个、总投资11858亿元；社会资本方遴选阶段3014个、总投资40963亿元；项目建设与运营阶段1719个、总投资24634亿元。

其中，审批类项目6608个，占比20%，总投资87466亿元；核准类项目427个，占比1%，总投资10884亿元；备案类项目386个，占比1%，总投资4333亿元。

在已签约项目中，民营企业单独中标项目843个，联合体中民营企业控股项目867个。分地区看，民营企业参与PPP项目数量排名前五位的地方分别是山东224个，安徽159个，江苏116个，河南108个，广东99个；总投资排名前五位的地方分别是江苏2687亿元，山东1315亿元，安徽1160亿元，云南949亿元，广西896亿元。

分行业看，民营企业参与PPP项目数量排名前五位分别是城市基础设施654个，环保219个，社会事业208个，农林水利203个，交通运输133个； 总投资排名前五位分别是城市基础设施8826亿元，交通运输2478亿元，农林水利1584亿元，社会事业1398亿元，环保784亿元。

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