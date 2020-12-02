原标题：福建泉州服务型制造示范企业超百家

今年来，福建泉州市新增市级服务型制造示范企业和公共服务平台32个，其中示范企业22个、公共服务型制造平台10个。

截至目前，全市培育市级及以上服务型制造示范企业100个，示范平台21个，其中，国家级服务型制造示范平台4个、示范企业1个、项目2个，省级服务制造示范企业30个、公共服务平台7个。

泉州市是全国首批国家级服务型制造示范城市，服务型制造示范企业和平台数量居全国、全省前列。近年来，泉州采取树标杆促引领、育平台促服务、抓两业促融合等举措，推进制造业企业由生产型制造向服务型制造转型。

平台作用日益凸显

“制造要升级，服务是抓手。”据介绍，泉州的各个公共服务平台，结合企业自身所长，在领域内发挥着越来越大的作用。

如，福建讯网科技股份有限公司连续举办六届“鞋业盛典”国际鞋产业交流活动，帮助鞋企搭建学习交流合作的平台，为泉州鞋企抱团“走出去、引进来”牵线搭桥；六合云创通过大量的儿童脚型数据库资源，联合国内研究机构共同开展中国儿童脚型数据的基础研究，帮助中国当代儿童成功开发出适合中国儿童的鞋楦和鞋系列产品，受到市场的追捧等。

两业融合硕果累累

制造业与服务业融通发展已是大势，两业融合发展在泉州有了新模式。

在制造业与物流业的深度融合上，泉州鼓励引导制造业龙头企业建设智能仓配一体化项目，加快打造“生产基地+互联网+物流”新模式。如，安踏集团已投资建成安踏智能仓配一体化园区，投入运行1年遂成全省唯一一个生产型省级物流示范园区。在今年“双十一”大促中，安踏物流依托强大的仓储布局能力、信息化系统支撑与服务能力，不到48小时，就实现发货量突破1000万单，并为安踏今年“双十一”大促销售超过28.4亿元，提供强有力的物流智能仓储、分拨服务支撑。

制造业供应链与金融服务也在创新发展中，如，一品嘉云创通过平台原辅材料集采服务，加快了鞋业企业供应链条的信息化改造速度，帮助超过千家鞋业企业实现降低采购成本3%左右。（刘燕婷 苏凯乐 叶小青）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)