福建南安：全民所有自然资源资产清查项目县级成果通过专家验收

据福建泉州市自然资源和规划局消息，为摸清全民所有自然资源资产家底，切实履行全民所有自然资源资产的所有者职责，目前，泉州积极开展晋江市、南安市全民所有自然资源资产清查试点工作。近期，南安市全民所有自然资源资产清查项目县级成果通过专家验收。
据了解，全民所有自然资源资产清查主要包括全面摸清土地、矿产、森林、草原、湿地和海洋（海域和无居民海岛）等6类全民所有自然资源资产家底，实现清查成果信息化、系统化管理，为切实履行全民所有自然资源资产所有者职责提供重要支撑。
今年以来，清查试点工作分别在晋江、南安展开。在充分利用现有自然资源调查成果的基础上，进行工作底图的制作。其中，全民所有土地、森林、湿地资源以第三次全国国土调查中土地、林地、湿地的图斑为基数和底图；矿产资源资产以储量库或矿产资源国情调查等成果为基数；海洋资源资产以全国海域海岛地名普查成果和国家海域动态监视监测管理系统信息等为基数和底图。
通过此次试点工作，探索建立全民所有自然资源资产清查制度，对全民所有自然资源资产清查技术规范和报表体系提出优化意见，为福建省开展全民所有自然资源资产清查工作提供试点经验。（刘燕婷 涂晓扬）
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