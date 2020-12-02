舌尖上的“味”来 国企展现责任担当

12月1日-3日，由中国调味品协会主办的第十六届中国（国际）调味品及食品配料博览会在广州中国进出口商品交易会展馆举行，数百家知名调味品品牌参加本次展会。浙盐集团携旗下雪涛、浙盐蓝海星、浙盐鲜嫩美三大品牌参展。

多品类盐产品参展，只做更好盐品

在本次博览会现场，浙盐集团不仅带来了主打海盐系列产品，还展示了餐饮用盐等高品质食品加工用盐和各类洗化盐用品。这些品类丰富、多样化的盐产品代表了浙盐集团近年来在产品研发、品质提升、品种改进等方面取得的优秀成绩，也向消费者展现了一家责任国企“只做更好盐品”的企业形象。

据浙盐集团相关负责人介绍，在研发高端盐品方面，浙盐集团通过大量的市场调查，整合市场上消费者对于食盐的不同需求，研发出海盐新品——雪涛澳洲雪花盐，满足当下消费者对于食盐的更高品质需求。

雪涛澳洲海盐原料产自澳大利亚西海岸原生态海场鲨鱼湾优质盐源地，优质的自然环境造就了其纯净品质。天然无污染的海水经过日晒精制而成的澳洲海盐，纯净天然，安全健康；同时传统的制盐方式，也保留了它的天然特性和成份。因其高品质、好工艺、优口感的特点，雪涛澳洲海盐系列产品已经成为国内高品质食盐的代表。

做好食盐安全，打造放心食盐消费环境

民以食为先，食以安为先。食盐作为与人民生活息息相关、不可替代的商品，食盐质量安全是重中之重。博览会期间，浙盐集团还向全国行业用户和消费者传播了“健康安全用盐”的消费理念。

浙江盐业集团党委书记、董事长余显勇。

浙盐集团始终把食盐质量安全作为履行社会责任的首要任务。在管理上，加强自律，建立健全产品研发、原料采购、生产加工、出厂销售、售后服务等内部管理体系全过程监控；在盐源选择上，在全球优质盐源地建立原料盐供应基地。多年来，浙盐集团还通过推选“食盐安全示范单位”、举办“盐与健康专题讲座”、开展“我是浙盐代言人”互动宣传活动、推进食盐放心消费“四进”活动等方式，不断强化消费者食盐安全意识，也提升了消费者对于浙盐品牌的满意度和影响力。

从“做一流的食用盐企业”的企业愿景，到“专注生产优质的食用盐产品”的企业定位，再到“让人们用得到、用得起更健康、更喜欢的盐品”的企业使命。浙盐集团一直秉持着“只做更好的盐品”初心，以保障人民群众食盐安全为首要责任。为全国消费者提供了更为纯净、健康、无污染的好盐品，也为全国人民提供了“天下好盐，尽在浙盐”的消费体验。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)