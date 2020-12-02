财政部：五大举措督促落实惠民惠农财政补贴资金

人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部监督评价局局长郜进兴介绍了《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见》的相关情况。郜进兴表示，惠民惠农补贴是保障和改善民生的重要举措，相关政策取得了明显的效果，但执行过程中也发现了一些问题，主要是一些地方补贴资金的发放不够规范，存在着截留、挪用等问题。

郜进兴指出，为解决管理中的问题，2019年财政部会同农业农村部等七部委在全国范围内开展了惠民惠农财政补贴资金“一卡通”的专项治理，严肃查处和惩治群众身边的“微腐败”行为，推动地方设立政策、资金和问题“三本台账”，总结形成了一批可复制、可推广的治理措施。专项治理结束后，2020年，七部委进一步加强沟通协调，共同研究，并报请国务院同意后印发了《指导意见》。

郜进兴表示，总的考虑是贯彻落实党中央、国务院决策部署，以着力整治群众身边的腐败为突破口，调整优化惠民惠农财政补贴的政策体系，建立健全监管的长效机制，到2023年实现所有直接兑付到人到户的惠民惠农财政补贴资金，原则上均通过“一卡通”相关的方式发放。中央统筹、省负总责、市县抓落实的监管格局基本形成，实现“一张清单管制度、一个平台管发放”。

郜进兴称，《指导意见》主要有五个方面的创新举措：

一是向社会公布补贴政策清单，以公开促改革，加快补贴政策和项目资金清理整合的进度。

二是规范代发金融机构，从源头上解决“卡出多行”、“一人多卡”、“人卡分离”等问题，鼓励在全省范围内推行以社会保障卡为载体发放补贴资金。

三是规范补贴资金发放的流程，堵塞漏洞，实现规章管理制度化、程序流程规范化、操作权限明确化。

四是搭建集中统一管理平台，实现有关数据的集中采集和管理，为信息公开和加强监管提供保障。

五是依法依规公开补贴信息，主动接受群众监督和舆论监督。

郜进兴表示，下一步，财政部将会同有关部门加强沟通、建立机制，抓好《指导意见》的实施，确保惠民惠农补贴政策落地见效。

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