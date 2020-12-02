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财政部：全力以赴支持打赢脱贫攻坚战

2020年12月02日15:58  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部副部长程丽华表示，财政作为国家治理的基础和重要支柱，在打赢脱贫攻坚战中肩负重要职责，财政部把打赢脱贫攻坚战作为最大政治责任、最大民生工程，全力以赴支持打赢脱贫攻坚战。

程丽华称，财政部支持脱贫攻坚有关工作主要体现在以下四个方面：

一是投入力度持续加大。按照“大扶贫”格局要求，把脱贫攻坚摆在财政支出优先保障地位，确保投入力度与脱贫攻坚任务相适应，充分发挥政府投入的主体和主导作用。安排专项扶贫方面，2016-2020年，连续五年每年新增中央财政专项扶贫资金200亿元，2020年达到1461亿元，发挥了精准扶贫资金主渠道作用。今年又一次性安排综合性财力补助资金300亿元，支持补齐挂牌督战地区脱贫攻坚短板弱项。支持行业扶贫方面。在分配农业、水利、生态、交通、教育等行业转移支付时，向贫困地区、贫困人口倾斜，推动解决贫困地区突出问题。拓宽资金渠道方面，通过城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂政策，筹资1896亿元，全部用于支持脱贫攻坚和乡村振兴。引导社会帮扶方面，通过贷款贴息、风险补偿，引导金融机构投放扶贫小额信贷6000多亿元。同时，出台多项税费优惠政策，凝聚脱贫攻坚合力。

二是投入精准性显著提高。坚守中央确定的脱贫攻坚目标和标准，落实精准扶贫要求，确保脱贫攻坚焦点不散、靶心不变。一方面，重点支持解决“两不愁三保障”突出问题。支持义务教育控辍保学，贫困家庭辍学学生基本实现了“应返尽返”；加大健康扶贫投入，支持贫困人口参保，提高报销待遇，实现医疗保障托底；加大对重点对象的倾斜支持，提高危房改造补助标准；支持贫困地区农村饮水工程维修养护，2019年以来共安排39.6亿元，完成约10万处工程维修养护。另一方面，加大对重点地区的支持。2018-2020年共安排支持“三区三州”等深度贫困地区增量资金2800多亿元，为攻克最后的贫困堡垒提供了有力支撑。

三是政策体系不断完善。坚持目标导向和问题导向，优化政策供给，创新政策举措，不断提高财政支持政策的针对性和实效性。深入推进贫困县涉农资金整合试点，通过放权改革赋予贫困县统筹整合涉农资金自主权，支持其盘活存量和用好增量，聚焦短板弱项精准发力。探索开展资产收益扶贫模式，帮助贫困地区立足优势产业选好项目，加强风险防范和优先保障贫困户利益，帮助贫困群众更多分享产业发展红利。运用政府采购政策支持消费扶贫，搭建贫困地区农副产品网络销售平台，预算单位预留一定比例采购份额，用于采购832个贫困县的农产品，促进产销精准对接。

四是资金安全性进一步加强。将强化扶贫资金监管贯穿脱贫攻坚全过程，不断完善财政扶贫资金管理制度。实施扶贫项目资金全过程绩效管理，推进扶贫资金项目公开公示，探索建立扶贫资金动态监控机制，抓实抓细日常监管，及时发现问题和督促整改。在各方面共同努力下，扶贫资金监管取得显著成效，扶贫资金的安全性稳步提高。

此外，近年来财政部切实加强惠民惠农相关政策供给和投入保障，大量补贴资金通过 “一卡通”方式发放到群众手中,在保障和改善民生方面发挥了重要作用。2019年，财政部、农业农村部、民政部等七部委，在全国范围内开展了专项治理。近期，七部委又出台了进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见，推动惠民惠农政策有效落实落地，更好地巩固脱贫攻坚成果。

(责编：任妍、孙阳)
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