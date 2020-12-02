两部委发文支持福州临空经济示范区建设

人民网北京12月2日电 （记者乔雪峰） 近日，国家发展改革委、民航局联合复函支持福州临空经济示范区建设，明确了示范区规划范围和建设任务，复函提出，支持建设福州临空经济示范区。示范区规划面积145平方公里，规划范围东至沿海防护林，南至规划长林路，西至文松路、泽竹路及南阳山，北至规划临空支路。
复函提出，示范区建设要坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，以服务闽东北经济协作区和福州新区开放开发为重点，着力推进区域航空枢纽、立体交通网络建设，集聚发展航空运输业、临空高端制造业、新一代信息技术产业、现代服务业等，推动临空产业集群与滨海现代都市融合发展，打造具有区域竞争力的临空经济示范区，推动福州城市转型升级，助力“新福建”建设。
复函要求，福州市人民政府作为示范区规划建设主体，要切实加强对示范区建设的组织领导，完善工作机制，落实工作责任，严格防范地方政府债务风险，扎实推进各项建设任务。坚持统筹规划、生态优先、临空导向、节约集约、集聚发展，积极开展先行先试，着力探索体制机制创新。严格遵守相关土地利用总体规划、城乡规划，落实净空和电磁环境保护，涉及规划调整和重大项目建设要按规定程序另行报批。省级发展改革委要尽快核定并印发示范区总体方案，抓紧制定示范区发展规划并报省人民政府批复实施。
国家发展改革委、民航局等部门将统筹指导、协调督促，及时总结可复制可推广的有益经验，推动临空经济发展。
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