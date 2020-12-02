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财政部：提高扶贫资金使用效益 实现脱真贫、真脱贫

2020年12月02日16:37  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部副部长程丽华表示，今年，受新冠肺炎疫情等多方面因素影响，财政收支形势较为严峻，在这样的背景下，既要“战疫”，又要“战贫”，为打好打赢这两场大战，年初，财政部党组即明确，要千方百计做好脱贫攻坚收官战的投入保障工作，决不能因为财政投入影响任务如期完成。

程丽华指出，今年，在贫困人口、贫困县大幅减少的情况下，中央财政脱贫攻坚投入规模不降反增。在加大投入力度的同时，我们着眼于提高扶贫资金使用效益，进一步加快资金下达和支出进度，支持各地聚焦短板弱项精准发力，实现脱真贫、真脱贫。

在支持啃“硬骨头”方面，程丽华介绍称，截至2019年底，尚有52个县、2707个村未脱贫。脱贫攻坚，一个也不能少。为了啃下这些最硬的“骨头”，中央财政坚持靶心不偏、焦点不散，在资金安排时将这些地区作为艰中之艰、重中之重，给予倾斜支持，2020年专门安排的资金规模达到417亿元。同时，建立定期调度分析机制，督促各地加快支出进度，确保资金及时如数拨付到挂牌督战县，把钱用在刀刃上。

在克服疫情灾情影响方面，程丽华表示，财政部主要会同有关部门，及时采取针对性措施，稳定贫困户收入，防止因疫情可能造成的因“疫”致贫。一是支持疫情防控。2020年中央财政安排专项扶贫资金14亿元，支持湖北等受疫情影响较重的7个省份，其中安排湖北省8亿元。同时，创新资金管理方式，将今年安排的中央财政专项扶贫资金增量纳入直达资金管理，直达基层民生。二是支持稳岗拓岗。通过一次性生产补贴、贷款贴息支持、临时岗位补助等，带动贫困户就业。比如，将2020年光伏扶贫发电收益的80%用于公益岗位，127万贫困人口实现在家门口就业。截至9月底，25个省份已外出务工贫困劳动力2934万人，超过去年外出务工总人数。三是支持产业扶贫。加大对受疫情影响较大的产业扶贫项目生产、储存、运输、销售等环节的支持，解决农产品“卖难”问题。四是支持恢复重建。及时指导各地立足现有资金渠道和政策，对受灾影响严重的市县和受灾贫困户给予支持和优先保障，统筹做好灾后恢复重建和脱贫攻坚工作。

(责编：任妍、孙阳)
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