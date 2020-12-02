税务总局：贫困县“摘帽不摘政策” 税收优惠应享尽享

人民网北京12月2日电 （记者车柯蒙）12月2日，国新办举行财税支持脱贫攻坚新闻发布会。国家税务总局总经济师王道树在发布会上表示，贫困县摘帽后，包括税收在内的相关帮扶政策会从攻坚战转入常态化。对已脱贫摘帽的贫困县、贫困村和贫困人口，继续做好政策宣传辅导，确保“摘帽不摘政策”、税收优惠应享尽享。同时，按照缺什么补什么的原则，更加注重分类施策、补短板强弱项，夯实脱贫攻坚成果。

王道树表示，税务总局立足税务系统实际，坚持党建引领、以点带面、多措并举，持续加大对贫困地区和群众的帮扶力度，指导和推动各级税务机关在当地党委政府的统一领导下把扶贫工作做实做细、做出成效。各级税务局多措并举，立足本地实际，坚持目标导向和问题导向，紧盯当地脱贫攻坚中的重点难点问题和薄弱环节，采取东西部税务局扶贫协作和对口帮扶等方式，在产业扶贫、智力扶贫等方面持续用力。在产业扶贫方面，“十三五”时期，全国税务系统帮助贫困地区引进企业2332家，企业实际投资41亿多元，扶持龙头企业和农村合作社5702个，带动建档立卡贫困人口脱贫114万人。智力扶贫方面，各级税务局为贫困地区培训基层干部16.78万人次，培养种植、养殖技术人员16.37万人次。

据王道树介绍，2013年以来，全国税务系统脱离本职岗位专职扶贫的税务干部累计3.42万名，其中第一书记1.05万名；目前在扶贫一线的专职扶贫税务干部仍有1.65万名，其中第一书记4826名。“十三五”期间，全国税务系统共帮扶8782个贫困村、72万多个建档立卡贫困户、245万多人，目前全部顺利脱贫。

(责编：车柯蒙、孙阳)