税务总局：今年前10月脱贫攻坚优惠政策减税950多亿元

人民网北京12月2日电 （记者车柯蒙）12月2日，国新办举行财税支持脱贫攻坚新闻发布会。国家税务总局政策法规司负责人王世宇在发布会上表示，在各相关部门的支持协助下，在各级税务部门共同努力下，支持脱贫攻坚相关税收优惠政策有效落实落地，取得了积极成效。

从税收减免数据看，2020年1-10月，税务部门落实支持脱贫攻坚各项税收优惠政策就实现减税950多亿元，同比增长38%，有力推动贫困地区脱贫脱困。

从增值税发票数据看，832个贫困县2020年1-10月销售收入同比增长13.3%，充分反映出在今年新冠肺炎疫情特殊背景下，贫困地区经济恢复发展取得了很好的成效。

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