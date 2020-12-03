浙江台州引入政策性转贷款

本报北京12月2日电 （记者欧阳洁）记者从台州银保监分局获悉：截至今年10月末，3家政策性银行已与台州17家中小银行开展转贷款合作，转贷款授信余额379亿元，累计投放348亿元，惠及台州小微企业及农户3.88万户，贷款平均利率6.9%，低于辖内同类贷款平均利率2.16个百分点，一年来累计为小微企业和农户节约成本超过7亿元。
自去年以来，政策性银行与中小法人银行开展转贷款合作，3年内将给予台州中小法人银行每年不低于300亿元的专项信贷资金，惠及超过30万户小微企业以及个体工商户。为了提高转贷款资金效率，台州银保监分局在台州市掌上数字金融平台开发建立“政策性转贷款专区”，通过该专区发放的政策性转贷款平均办贷时间仅为1.57天。同时建立了监管部门、政策性银行和中小法人银行三方联动机制，共同确定风险控制方式和目标。目前，台州利用政策性转贷款发放的贷款未出现不良贷款。
财政部：五大举措督促落实惠民惠农财政补贴资金 人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部监督评价局局长郜进兴介绍了《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见》的相关情况。郜进兴表示，惠民惠农补贴是保障和…【详细】
财政部：全力以赴支持打赢脱贫攻坚战 人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部副部长程丽华表示，财政作为国家治理的基础和重要支柱，在打赢脱贫攻坚战中肩负重要职责，财政部把打赢脱贫攻坚战作为最大政治责任、最大民生…【详细】
统计局：11月份三大采购经理指数均位于年内最高点 人民网北京11月30日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，11月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.1%、56.4%和55.7%，高于上月0.7、0.2和0.4个百分点，三大指数均位于年内最…【详细】
两部委：12月新增370条实行市场调节价的国内航线 人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰） 近日，民航局会同国家发展改革委印发《关于进一步深化民航国内航线运输价格改革有关问题的通知》（以下简称《通知》），明确自2020年12月1日起，放开3家以上（含3家）航空运输企业参与经营的国内航线的旅…【详细】