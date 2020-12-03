浙江台州引入政策性转贷款

本报北京12月2日电 （记者欧阳洁）记者从台州银保监分局获悉：截至今年10月末，3家政策性银行已与台州17家中小银行开展转贷款合作，转贷款授信余额379亿元，累计投放348亿元，惠及台州小微企业及农户3.88万户，贷款平均利率6.9%，低于辖内同类贷款平均利率2.16个百分点，一年来累计为小微企业和农户节约成本超过7亿元。

自去年以来，政策性银行与中小法人银行开展转贷款合作，3年内将给予台州中小法人银行每年不低于300亿元的专项信贷资金，惠及超过30万户小微企业以及个体工商户。为了提高转贷款资金效率，台州银保监分局在台州市掌上数字金融平台开发建立“政策性转贷款专区”，通过该专区发放的政策性转贷款平均办贷时间仅为1.57天。同时建立了监管部门、政策性银行和中小法人银行三方联动机制，共同确定风险控制方式和目标。目前，台州利用政策性转贷款发放的贷款未出现不良贷款。

《 人民日报 》（ 2020年12月03日 10 版）

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