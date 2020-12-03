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经合组织预计——

中国对2021年世界经济增长贡献将超过1/3

2020年12月03日07:51  来源：人民网－人民日报
 

　　本报巴黎12月2日电  （记者刘玲玲）经济合作与发展组织12月1日发布最新一期世界经济展望报告。报告指出，中国仍将是今年唯一实现正增长的主要经济体。到明年年底，世界经济有望恢复到新冠肺炎疫情暴发前的水平，预计中国对2021年世界经济增长的贡献将超过1/3。

　　报告预计，受新冠肺炎疫情影响，今年世界经济将萎缩4.2%，这一预期好于今年6月和9月的两次预测。报告认为，未来新冠肺炎疫苗的投入使用，以及中国经济持续加快恢复，将有助于提振市场信心，推动世界经济复苏。未来两年世界经济将平均增长4%左右。经合组织在报告中呼吁，各国政府应积极采取政策工具，确保受疫情打击最严重的群体获得所需支持。


　　《 人民日报 》（ 2020年12月03日 02 版）
(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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