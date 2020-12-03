如今，很多人的一天或许是这样度过的：早晨，使用咖啡机和三明治机，享用一顿便捷又美味的营养早餐；中午，用空气炸锅来一盘低油的炸鸡块，再配一杯榨汁机做好的果汁；入夜，操作扫地机器人清洁房间，用养生壶煮一壶花果茶与家人分享……凭借着“小而美”的产品特性，小家电正逐渐走进千家万户，成为人们居家生活的助手。

今年以来，小家电部分品类的销量呈增长态势。不久前，中国电子信息产业发展研究院发布的《2020第三季度中国家电市场报告》显示，前三季度，主打细分功能的小家电销量一路攀升。其中，空气炸锅、咖啡机等品类增幅保持在30%以上。不仅内需表现亮眼，出口也十分强劲，海关总署统计数据显示，今年上半年，面包机、榨汁机等小家电品类出口分别增长34.7%和12.1%。

有人说，小家电的走红和“宅经济”的崛起有关。的确，新冠肺炎疫情防控期间，人们居家生活时间变长，对家电的依赖度上升，使得产品需求明显增长。但究其根本，小家电的畅销，是供给侧与需求侧共同作用的结果，体现了我国家电市场的结构调整。从供给侧看，小家电本身细分品类较多，且单价低、免安装，变通性更强。不仅如此，不少企业主动打出线上营销牌，利用社交、电商及直播平台大力推广，使得产品销量快速拉升。从需求侧看，在各类小家电品类中，让生活更加便捷的个性化多元化厨用小家电和主打环保、除菌等健康功能的改善型小家电更受青睐。小家电里藏着精致生活，背后是我国消费升级带来的市场机遇。

小家电受到热捧，为经济高质量发展带来启示。当前正处于深化供给侧结构性改革的重要时期，不少传统制造业领域出现供大于求的局面，以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求，成为现阶段市场增长的主要动力。从小家电市场的崛起不难看出：随着市场需求进一步细分，消费升级趋势加快，差异化、触及消费者需求以及能够进一步改善人们生活体验的产品，将成为市场增长的一片新蓝海。立足消费端需求的变化，将会打开传统制造业新的市场空间，成为产业进化的新趋势。

同时也要看到，谋求长远占据市场，技术创新至关重要。在当前同质化产品竞争激烈、行业纷纷跟风爆款的情况下，直击用户需求进行产品研发，是在竞争中脱颖而出的关键一招。无论是具有静音能力的破壁烹饪机、可智能监测胆内水质的电热水器，还是集成多功能的智能茶艺机，都提示企业要精准把握需求变化。进入新发展阶段，企业当牢牢把握扩大内需这个战略基点，瞄准需求侧优化供给，厚植核心技术，持续进行科技创新，真正形成产品竞争力，掌握竞争主动权。

《 人民日报 》（ 2020年12月03日 05 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)