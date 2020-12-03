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消费旺季将至 猪价短时上涨

陶凤 刘瀚琳

2020年12月03日07:59  来源：北京商报
 
原标题：消费旺季将至 猪价短时上涨

　　北京商报讯（记者 陶凤 刘瀚琳）传统消费旺季将至，猪价出现短时上涨。据农业农村部最新监测数据显示，截至12月1日14时，全国猪肉市场批发均价达40.85元/公斤。北京商报记者梳理发现，在维系两月的下降走势后，11月中上旬起，猪肉批发均价开始波动上行，当月整体涨幅超3.3%。

　　“从这几天全国生猪均价的走势来看，猪价暂时出现了加速上涨的迹象。11月25日到26日间，每公斤猪价涨幅接近0.2元，价格的坚挺程度挺出乎意料。不过猪肉价格之前一直在降，很多消费者加大了对猪肉的消费量，对价格走势带来一定影响。”一名生猪养殖户对北京商报记者说。

　　“随着天气转凉，猪肉的季节性消费旺季也随之到来，但生猪价格到达年前高点位一般都是出现在南方开始制作腊肉后。我们认为冬至以前，随着南方很多地方制作腊肉，猪肉消费高点即将到来，只要不出现意外，生猪价格会保持震荡上涨，但还要看生猪整体供应量增幅如何。”搜猪网首席分析师冯永辉曾在接受采访时表示。

　　三季度以来，我国生猪产能恢复速度加快。截至9月底，全国生猪存栏量达到2017年末的84%，10月底这一数据已达到88%。农业农村部相关负责人披露，10月全国又有728个新建规模猪场投产。今年以来，新建规模猪场投产累计已达1.3万个，另有1.5万个去年空栏的规模猪场开始复养。“照此趋势，明年二季度，全国生猪存栏将基本恢复到正常年份的水平。”

　　截至目前，全国已有部分省市完成年度生猪产能的恢复任务。例如，湖南省加快扩充生猪产能。截至三季度末，全省生猪、能繁母猪存栏分别以3417.7万头、317万头，同比增长均超三成。预计年末全省生猪存栏3550万头，全年生猪出栏4500万头，两项指标均超额完成中央下达的任务；同期，河北衡水生猪存栏量恢复至2017年底的86.3%，高出全国2.3个百分点，高出全省0.2个百分点，提前实现生猪产能恢复目标。

　　不过前述养殖户也表示，眼下正值冬季，生猪养殖的隐患不可小觑。“猪价上涨后会出现不少专业育肥以及二次育肥的猪场，现在天气也冷了，猪病爆发的高峰期也近了，后期还是得跟紧行情，做好安全防护，减少猪病发生的情况。”前述养殖户说。

　　在此前农业农村部召开的新闻发布会上，农业农村部畜牧兽医局副局长陈光华提醒道，目前全国非洲猪瘟疫情形势总体平稳，但也要看到，非洲猪瘟病毒已在我国定植，污染面较大，疫情点状发生的态势将在较长时期存在。随着秋冬季气温降低，清洗消毒效果可能会受到影响，加上种猪、仔猪调运频繁，疫情发生和传播的风险或进一步增大，需做好防护。

　　谈及短时价格预期，搜猪网分析指出，养殖户及部分规模养殖场依然有惜售情绪，近期出栏量也有一定程度减少。加之华南、西南地区需求提升明显带来“北猪南下”，猪价整体上涨明显，近期业内对市场依旧存在看涨心态，价格仍有上涨可能。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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