人民网>>财经

三季报持续亏损 教培机构如何“造血”

程铭劼 赵博宇

2020年12月03日08:00  来源：北京商报
 
原标题：三季报持续亏损 教培机构如何“造血”

　　上市教育公司的三季报正在陆续出炉，截至12月2日，已有16家发布三季报。北京商报记者梳理后发现，仍有不少教培机构尚未走出阴影，财报表现不佳，而在某些细分领域，如成人公考培训等，受到政策、市场变化的影响较大，机构的盈利表现不俗。除此之外，更多的机构正在尝试收窄亏损，提高自身的“造血”能力。作为预付费行业，现金流对教培机构来说至关重要，在近一年的起落和狂飙突进之后，“烧钱”营销虽仍是主流，但也存隐忧，加强自身的“造血”能力才是教培机构保持生命力的关键。

　　跨赛道转型：难逃亏损

　　北京商报记者经过不完全统计发现，在已经公布财报的教育企业中，有近半数的机构仍然处于亏损或利润同比下跌的状态。

　　其中，转型大语文赛道的豆神教育在2020年前三季度出现了营收、净利润双下滑现象。净利润下滑幅度达到257.09%，由盈转亏。而单从三季度的业绩表现来看，豆神教育的营收同比增长39.74%至5.9亿元，但净利润仅为121.62万元，同比下降94.03%。营收增长但利润下跌严重。此外，豆神教育在前三季度的报名学生人数超过22万，同比涨幅超七成。

　　在学员增幅稳定、单季营收上涨的前提下，豆神教育仍处在亏损状态。而值得注意的是，就在今年8月，豆神教育刚刚由“立思辰”完成更名，并在今年上半年承接了明兮大语文的学生、老师和课程。其进军大语文赛道和教育市场的决心可见一斑。

　　另一家拟更名为“开元教育”的上市公司开元股份也在披露的财报中出现了营收、净利润同比大幅下降的情况。据其财报数据显示，2020年前三季度营收同比下降44.5%至6.7亿元，净利润下滑幅度达465.79%，转盈为亏。据了解，开元股份原为职业教育与仪器仪表制造业双主业的公司，在今年前三季度，公司已经实现了职业教育营收占公司营收的100%。

　　12月2日，科斯伍德也发布公告称将公司名称变更为“科德教育”，并在公告中表示，公司的愿景是做中国学生升学与新职教综合服务商。由此可见，在利好政策和教育市场快速发展的当下，多家公司都瞄准了教育赛道并积极转型，但转型之后的业绩表现尚未取得一定突破。此外，一些活跃在A股市场的教育公司也在三季度表现平平，其中，紫光学大、昂立教育、凯文教育均出现了营收下降的情况。

　　牛牛金融研究总监刘迪寰告诉北京商报记者，“目前大多数披露财报的教育公司给出业绩表现不佳的原因为，疫情对线下培训业务带来较大冲击。另外，也有部分线下转型线上的公司因为流量采购等销售费用方面的支出、设备等相关资产的折旧摊销对业绩产生影响”。

　　在线赛道：“烧钱”突围

　　2020年加速了在线教育的蓬勃发展，如何用快速的业务转换去跟上市场的需求与变化，各家在线教育机构纷纷在暑期进行了大量的营销投放。投放之后获客情况如何？从三季度财报表现来看，截至2020年9月30日，网易有道、跟谁学、51Talk、流利说的三季度营收分别为8.96亿元、19.66亿元、5.39亿元和2.39亿元。其中，网易有道、跟谁学和51Talk的同比增幅分别为159%、252.9%和31.8%，流利说则同比下降8.6%。

　　尽管营收实现了增长，但在盈利表现上，多家在线教育机构仍未实现盈利。其中流利说报亏7060万元，同比收窄67%。51Talk则实现了扭亏为盈，三季度净利润为3160万元。

　　上市教育公司只增营收不增利润的背后，是各家机构在营销和销售上的大笔投入。财报数据显示，跟谁学、网易有道及51Talk在三季度的销售费用分别为20.56亿元、11.48亿元和2.83亿元，占营收的比例分别为114%、128%、52%。

　　值得注意的是，三季度报告期内含暑期这一营销节点，而暑期正是各在线教育公司“烧钱”营销的发力阶段。中关村教育投资管理合伙人于进勇在接受采访时表示，“从营销占比的角度来看，机构的营销费用占比一旦超过50%，对机构来说压力就比较大了，机构们急于开拓市场，会在这方面加大投入”。

　　此外，于进勇也进一步指出，在今年的教培市场上，大家都在奋力发展线上教育。“如果从长远角度来看，机构真的能扎下根来，不排除现在的亏损也可以成为战略性亏损，为未来的收益打下铺垫。”

　　在多鲸资本合伙人葛文伟看来，互联网在线教育公司用营销来占有更大的市场份额，并逐步实现修正利益是有可能实现的。但目前还看不出来这场流量战什么时候才能结束。“现在的转化和续费率还是在很低的水平，各家不会停下。”

　　成人考培：风口渐显

　　随着机构转型、营销不断发力成为教培行业常态，受到政策、用户需求多方利好的成人考培领域风口渐显。从三季度业绩表现来看，主打成人考培业务的中公教育表现不俗。报告期内，中公教育实现总营业收入46.31亿元，同比增长83.65%，归属于上市公司股东的净利润15.54亿元，同比增长233.58%。

　　“从现在的经济形势和政策的角度来看，对中公这样的机构来说是利好的。同时，利好周期会随着经济的波动而变化，如果经济形势能快速反弹回到繁荣状态，它们的数据可能会下降，但也只是回归正常。我预估在2-3年的时间里，这类机构的业绩表现都会比较不错。”于进勇在接受采访时表示。

　　回归到教育行业整体，身处预付费行业的教培机构，现金流在公司运营中扮演着极为重要的角色。刘迪寰认为，当前形势下，机构想加强自身造血能力，需要两种策略。“首先是做加法，线上与线下教育的融合是大势所趋，不仅能抵御风险，也是疫情后家长对线上教育较为认同产生的机会。不过，如何做到差异化，如何解决优秀师资能力不足的痛点，线上与线下如何真正实现‘教、学、练、测、评’的闭环，人工智能技术的运用等等问题需要解决；其次是做减法，坚定砍掉长尾业务，剥离可变现的非核心资产、亏损业务，从本质上让公司现金流好转，这样一方面可以减少融资成本的发生，另一方面，足够的现金储备也给了公司足够的进退空间。”

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

财政部：五大举措督促落实惠民惠农财政补贴资金　　人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部监督评价局局长郜进兴介绍了《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见》的相关情况。郜进兴表示，惠民惠农补贴是保障和…【详细】

财经

财政部：全力以赴支持打赢脱贫攻坚战　　人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部副部长程丽华表示，财政作为国家治理的基础和重要支柱，在打赢脱贫攻坚战中肩负重要职责，财政部把打赢脱贫攻坚战作为最大政治责任、最大民生…【详细】

财经

统计局：11月份三大采购经理指数均位于年内最高点　　人民网北京11月30日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，11月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.1%、56.4%和55.7%，高于上月0.7、0.2和0.4个百分点，三大指数均位于年内最…【详细】

财经

两部委：12月新增370条实行市场调节价的国内航线　　人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰） 近日，民航局会同国家发展改革委印发《关于进一步深化民航国内航线运输价格改革有关问题的通知》（以下简称《通知》），明确自2020年12月1日起，放开3家以上（含3家）航空运输企业参与经营的国内航线的旅…【详细】

财经

国家统计局：工业企业累计利润增速年内首次由负转正　　人民网北京11月27日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，1—10月份，规模以上工业企业实现利润50124.2亿元，同比增长0.7%，1—9月份为下降2.4%，累计利润同比增速年内首次由负转正。10月份，规模以上工业企业实现利润总额6…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved