原标题：三季度业绩猛涨 OTA国内游业务复苏提速

北京商报讯（记者 蒋梦惟）跨省游重启叠加旅游旺季的带动，各OTA在三季度迎来了业绩复苏。12月2日，携程集团公布了今年三季度未经审计的财务业绩。财报显示，三季度，携程集团的净营业收入为55亿元（8.05亿美元），环比增长73%，这其中，国内主营业务收入环比增长均超过两位数。同日，在去哪儿网召开的发布会上，该企业CEO陈刚也透露，二季度平台已出现月度盈亏平衡，预计全年将实现盈利。而此前股价一度低迷的途牛也在最新发布的财报中发布消息称，其三季度净收入环比增长263%，经营现金流转正；而同程艺龙三季度营收、经调整净利润也都出现了环比增长；同期，美团到店、酒店及旅游业务也成为了其三大业务中盈利最多的板块。而在阐述三季度业绩回暖原因时，多家OTA不约而同地提到了跨省游对其国内游业务拉动作用显著。

具体来说，财报显示，今年三季度，携程主营业务环比涨幅明显。其中，住宿预订业务实现营业收入25亿元人民币（3.65亿美元），环比增长98%，而在国内旅游市场复苏红利的加持下，三季度携程短途酒店预订量同比增长也达约20%。作为携程集团的另一大支柱型业务，其交通票务三季度实现营业收入19亿元，环比增长66%。同时，携程方面还表示，在跨省游恢复和暑期旅游旺季等多重利好作用的叠加下，携程旅游度假和商旅管理业务也在加速回暖。三季度，携程旅游度假业务实现营业收入3.26亿元（4800万美元），环比增长151%，定制游业务保持50%-60%的同比增长。

陈刚也介绍称：“8月，去哪儿国内机票预订量实现了疫情后首次正增长，次月，国内酒店预订量也步入了同比增长区间。按照目前的恢复速度，12月底，去哪儿网将实现全年盈利。”值得注意的是，陈刚也表示，国内游确实成为了当前OTA行业复苏的重要引擎，今年平台新增的用户中，三线以下城市占比达46%。

此外，途牛旅游网CEO于敦德也表示，三季度途牛收入逐步恢复与国内旅游的回暖密切相关。据悉，今年三季度，股价一度低迷的途牛净收入环比增长263%，净亏损较上季度大幅收窄，经营现金流转正，GMV环比增长超200%，其中，国内旅游业务复苏明显，定制游GMV环比增长超800%。而同程艺龙发布数据也显示，三季度，公司实现营收19.15亿元，环比增长59.5%；经调整净利润为3.73亿元，环比增长89.9%；经调整净利润率19.5%，恢复去年同期水平。据悉，在该季度，同程艺龙国内机票票量同比增长超过20%。

其实，从近期各OTA发布的下阶段战略和业务规划中就能看出，“主攻国内游”已成为当前OTA行业甚至整个旅游圈最重要的转型方向。在不久前，携程就宣布调整战略，谋划深耕国内；而飞猪则提出，面向广大国内游客试水“种草营销”；此外，途牛等企业也在加紧谋求在海南等国内游热点市场布局。

“目前，全球疫情防控形势仍存在较大不确定性，因此，不仅今年三、四季度OTA们要依靠国内游来‘拯救业绩’，在未来一段时间，大量出境游需求也仍将继续向国内转化，依靠逐步提升的国内游尤其是跨省游需求增加收入，仍将成为OTA及大多数旅游企业的业务重心。”北京第二外国语学院中国文化和旅游产业研究院高级研究员王兴斌直言。在他看来，当前，各OTA都在积极寻找适合自己的赛道，推出各种形式的国内游产品，不过由于国内游散客化率相对较高，市场供给短期内快速爆发，未来OTA能否在激烈的竞争中脱颖而出，还是未知数，而这可能也在一定程度上决定了明年乃至将来企业能分享到多少国内游红利。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)