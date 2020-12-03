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沪指盘中创年内新高 五成个股掉队

刘凤茹

2020年12月03日08:01  来源：北京商报
 
原标题：沪指盘中创年内新高 五成个股掉队

　　12月2日，上证综指一度冲破今年7月的阶段高点，盘中最高点达3465.73点，创出年内新高。不过，之后冲高后回落。截至当日收盘，上证综指收跌。上证综指盘中创出新高背后，是煤炭、金融股发力。不过相比指数上涨，A股市场中大多数个股表现惨淡。经统计，逾五成个股年内股价涨幅跑输大盘。

　　沪指创新高后回落

　　承接上一个交易日上攻走势，12月2日上证综指在盘中终于突破年内新高。

　　交易行情显示，上证综指12月2日早盘高开0.05%。在探底之后，当日上午10点52分左右，上证综指触底回升，一度摸上3465.73点，突破今年7月3458.79点的阶段性高点，同时刷新2018年2月以来的新高。

　　整体上看，上证综指全天呈现冲高回落的运行特征。截至12月2日收盘，上证综指收跌0.07%，报3449.38点。A股三大股指震荡分化走势明显，12月2日，深成指收涨0.22%，创业板指则下跌0.57%。

　　上证综指创新高，释放了哪些信号？前海开源首席经济学家杨德龙认为，表明市场做多热情进一步被激发。从盘面上看，顺周期板块、金融板块的企稳回升利于指数向上突破。

　　盘面上，12月2日，煤炭采选行业板块领涨两市，该板块当日涨幅为2.57%。钢铁行业板块亦是助力指数上涨的动力之一。据东方财富显示，12月2日，钢铁行业板块整体涨幅为1.28%。钢铁行业板块内的40只个股中，西宁特钢、金岭矿业、ST抚钢3股以涨停收盘。

　　作为行情的风向标，券商信托板块做多热情进一步高涨。自11月26日以来，券商信托板块接连上涨，12月2日继续走强。12月2日，券商信托板块整体涨幅为1.07%。板块内，国盛金控、华林证券、国联证券以涨停收盘，华创阳安、长城证券、天风证券、国金证券等多股亦跟涨。

　　相比之下，工艺商品、酿酒行业等板块表现较弱。英大证券首席经济学家李大霄谈到，券商股大幅回升，显示出投资者信心得到有效提振。

　　总体来看，两市个股涨跌互伴。截至当日收盘，两市共有1979只个股出现不同程度上涨。

　　逾五成个股跑输大盘

　　在上证综指创新高之际，不少投资者遭遇“赚了指数不赚钱”的尴尬。

　　据东方财富统计，今年1月2日-12月2日，上证综指区间涨幅为13.09%。据Wind数据统计，A股交易状态下的4069只个股中，剔除12月刚上市的新股外，有2210只个股明显跑输大盘，占比约54.31%。

　　经北京商报记者统计，跑输大盘的2210只个股中，有761只年内股价涨幅处于上涨状态，占跑输大盘个股数量的比例约34.43%；1445只个股的股价不但跑输大盘，且年内股价出现大幅下跌。

　　北京商报记者统计后发现，有38只个股在年内的股价区间跌幅在50%以上。其中三生国健、大叶股份、君实生物等19股年内股价跌幅在50%-60%之间，赛科希德、延安必康、*ST贵人、*ST拉夏等13股年内股价跌幅在60%-70%之间。*ST当代、*ST华讯、*ST实达、*ST天夏4股年内股价跌幅介于70%-80%之间。跌幅最大的是*ST环球，该股1月2日-12月2日期间股价累计下跌近九成。

　　跑输大盘的个股中，有196只股为2020年上市的股票（剔除12月上市的股票）。Wind数据统计，196只新股中，仅有31只股上市以来股价实现上涨，其余165只股则出现不同程度下跌。

　　其中，跌幅超50%的个股中，三生国健、映翰通、埃夫特、大叶股份、博汇科技、君实生物、恒誉环保、慧辰资讯、云涌科技、赛科希德均系2020年上市的股票。这些新股中，赛科希德跌幅最大。

　　赛科希德于今年8月6日在科创板上市，为医疗机构提供凝血、血液流变、血沉压积、血小板聚集等自动化检测仪器及配套的试剂和耗材，是血栓与止血体外诊断领域领先的国内生产商。

　　从股价走势来看，赛科希德自上市首日创出186元/股的新高后，股价一路下行。经统计，上市以来，赛科希德的区间累计跌幅为60.22%。

　　年底行情如何走

　　临近年底，12月行情如何走成为热议的话题。

　　东莞证券研报指出，从2020年12月的市场环境来看，海外疫情形势仍有待观察，国内经济保持韧性，持续复苏态势，“十四五”规划也将逐步明确政策方向，财政政策在四季度仍有释放空间，但货币政策将逐步回归正常偏中性格局，大小非持续加大减持力度，加上融资规模持续超千亿，使得市场年底前资金面处于略偏紧格局。大盘技术面维持相对强势，但各大指数以及板块走势仍有分化，市场也面临前期高点压力，外部环境仍不明朗，加上年底前的资金面略偏紧格局，预计12月大盘将呈现冲高震荡格局，结构或有所分化，关注成交量以及板块轮动持续性。

　　中原证券分析，经过4个月的蓄势整理之后，未来各大指数陆续挑战年内新高的可能性大幅提升，A股有望迎来新一轮跨年度行情。建议投资者在继续关注顺周期行业的同时，积极关注科技以及医药板块的投资机会。中原证券预计沪指短线小幅上扬的可能性较大，创业板市场短线震荡上扬的可能性较大。建议投资者短线谨慎关注银行、券商、电子科技、医药制造以及航天军工等板块的投资机会，中线建议继续关注部分低估值绩优蓝筹股的投资机会。

　　另外，据媒体报道，国泰君安证券研究所所长黄燕铭预判，从现在开始到2021年一、二季度，上证综指仍将维持在3100-3500点之间横盘震荡，期间即使能够上穿3500点，但也很难站稳3500点，需要继续回到这个区间寻求未来突破的力量。北京商报记者 刘凤茹

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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