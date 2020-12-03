原标题：哪些股民赚了指数没赚钱

沪指盘中创出年内新高，但部分股民依然在年内没赚到钱，属于典型的赚了指数没赚钱。在本栏看来，没赚钱的股民大概分三类，一类是炒垃圾股的，一类是做短线的，还有一类是踏错市场节奏的。

股市上涨，本栏询问身边炒股的朋友战绩如何，答曰没赚到钱。原因是朋友喜欢追逐市场热点，选择题材股跟风买入，这样的投资者对于大盘蓝筹股有着天然的抵触情绪，他们也承认大盘蓝筹股业绩好，长期持有能有稳定丰厚的投资回报，但是在他们眼中，宁可冒着亏损50%的风险去博取100%的预期收益，也不肯买入并持有蓝筹股然后稳稳获得每年20%的投资收益。

他们不是看不上20%的投资收益，而是认为自己是炒股高手，选择题材股追涨杀跌，是能够获得100%以上的年化收益率的。至于投资亏损的可能，这与自己无关，亏损的是其他散户投资者，自己不可能投资亏损。

所以本栏说，这类投资者天然不喜欢价值投资，多好的蓝筹股都拒绝买入，因为买入持有蓝筹股没法给投资者带来连续涨停的刺激感。

第二类投资者相信蓝筹股也能赚钱，但是他们不相信蓝筹股可以持续上涨，一旦蓝筹股的股价有所拉升，他们就时刻担心已经上涨的股价出现回落，担心自己坐了过山车，于是抓紧时间落袋为安，结果蓝筹股股价继续走高，此时投资者已经丢失了自己的持仓。而且绝大多数的投资者都做不到在自己卖出持股后股价继续上涨的时候能够重新买回股票，于是大级别的踏空就来了，所以短线炒作的投资者，也做不到把蓝筹股行情充分做足。

第三类投资者就是踏错市场节奏的，他们或许持有了很长时间的蓝筹股，但是蓝筹股的走势总是不让他们满意，于是在其他股票被不断炒作的诱惑下，换股操作，卖出蓝筹股，买入题材股，结果踏错了市场节奏，在蓝筹股上涨前卖出了持股，甚是可惜。

总而言之，投资者想要通过长期持有蓝筹股获得满意的投资收益，需要做到以下几点。

一是要坚定不移地长期持有蓝筹股，不管其他股票的涨势如何吸引人，都不要临阵倒戈，要坚信牛市是所有股票的牛市，蓝筹股也不会掉队。

二是要坚定不移地执行价值投资，价值投资者的关键环节就是当股价出现上涨，但是上涨后的股价依然存在投资价值的时候，投资者要做到浮盈也要拿住，往往投资者拿住套牢的股票可以心无旁骛，但持有获利的股票总是如坐针毡。

第三点就是要心静如水，不以物喜、不以己悲，不管股价是涨是跌，都不能过于兴奋或者过于沮丧，要以平常心去面对自己的持股，做到手中有股票，心中无股价，这样才能成为成熟的价值投资者。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)