原标题：上会前夕IPO终止审核 中加特梦碎科创板

北京商报讯（记者 董亮 马换换）上会前夜IPO突遭终止审核，这样的情形发生在了青岛中加特电气股份有限公司（以下简称“中加特”）身上。12月2日晚间，上交所官网显示，中加特撤回了申请文件，公司IPO终止审核。值得一提的是，此前中加特已被安排在12月3日上会。

上交所官网显示，中加特科创板IPO在今年5月8日获得受理，之后在6月4日进入已问询状态。排队逾半年时间，中加特被安排在12月3日上会。不料，上会前夜，中加特IPO终止审核。

上交所表示，由于中加特撤回IPO申请文件，决定终止对中加特科创板IPO审核。针对相关问题，北京商报记者致电中加特方面进行采访，不过电话未有人接听。

据了解，中加特专注于变频调速一体机、专用变频器、特种电机、电气控制及供电产品等工业自动化领域电气传动与控制设备的研发、设计、生产、销售和维修服务，公司产品主要应用于煤炭开采和油气钻采行业。此番IPO，中加特拟募资25亿元，分别投向变频调速一体机等电气传动产品技术升级及产能扩建项目、防爆变频器、电控系统产品扩产及智慧工厂建设项目、中加特技术服务及维修检测中心建设项目、中加特上海研发中心建设项目以及补充流动资金。

值得一提的是，在此次IPO过程中，中加特实控人持股比例高、大手笔分红等事项备受市场诟病。

具体来看，招股书显示，中加特控股股东、实际控制人为邓克飞，截至招股说明书签署日，邓克飞直接持有中加特1.66亿股股份，占中加特本次发行前总股本的比例为92.35%。投融资专家许小恒对北京商报记者表示，一般公司实控人控股权集中问题会引发监管层的重点关注。“绝对意义的一股独大使得实控人处于绝对控股地位，不利于公司形成有效决策，也不利于形成有效公司治理，产生诸多弊端，比如大股东随意侵占小股东利益、完全控制公司以及下属公司经营等。”许小恒如是说。

中加特也提示风险称，在本次发行后仍将控制发行人较高份额的表决权股票，具有直接影响发行人重大经营决策和财务决策的能力。如果邓克飞利用其实际控制人地位和对公司的影响力，通过行使表决权等方式对公司的经营管理、对外投资等重大事项实施不当控制，则可能损害发行人和其他股东的利益。

另外，招股书显示，中加特在2019年大手笔分红2.26亿元，但却拟将部分募资额用于补充流动资金。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)