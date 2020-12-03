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《博鳌亚洲论坛创新报告2020》发布

中国创新国际竞争力和全球地位快速上升

白波

2020年12月03日08:05  来源：北京日报
 

　　本报讯（记者 白波）《博鳌亚洲论坛创新报告2020》昨天在北京发布。这是博鳌亚洲论坛围绕科技创新发布的首份专题报告。报告指出，亚洲特别是东亚正成为全球最具创新活力的区域之一。中国的国际竞争力和全球地位快速上升，是中等收入经济体中唯一进入“全球创新指数”前30的国家。

　　博鳌亚洲论坛秘书长李保东介绍，博鳌亚洲论坛理事会自2018年将科技创新列为论坛五大前沿拓展领域之首。《博鳌亚洲论坛创新报告2020》的发布是论坛继今年11月举办首届科创大会后在创新领域的又一重要举措。报告对亚洲创新发展进行了全面分析，提出了一些值得关注的重要趋势。

　　报告指出，世界科技创新格局正呈多极化发展趋势，发展中国家科技增速超过发达国家。亚洲特别是东亚，正成为全球最具创新活力的区域之一。中、日、韩东亚三大经济体都出台了极为详尽的创新发展战略。中国的国际竞争力和全球地位快速上升，是中等收入经济体中唯一进入“全球创新指数”前30的国家。东南亚地区持续加大创新投入，新加坡继续保持领头羊地位，泰国、马来西亚等正迎头赶上。在南亚，受益于政府加大投入，印度的创新表现遥遥领先。在中亚，哈萨克斯坦是中亚五国综合科技实力最强的国家。为改变经济发展高度依赖油气资源的脆弱性，海湾国家近年全力打造经济发展新模式，对创新的重视也有所上升。

　　报告从引领未来、生产发展、幸福生活、改善环境四大维度，首次提出亚洲最具潜力和应用前景的九大技术，即人工智能、5G、工业机器人、智能产业链、移动支付技术、新零售技术、生物医药技术、数字化能源技术、环境治理技术。其中尤其引人注目的是，人工智能已渗透亚洲各行各业，中、韩、日、印、新加坡成为人工智能创新高地。5G方面，中韩领跑亚洲，将给交通、能源、制造、教育、医疗、消费、休闲娱乐等行业带来颠覆性变化。移动支付技术正在加速提升亚洲经济的效率，中国、印度引跑，亚洲各国发展迅速。

　　报告提出，全球创新集群和创新城市呈集聚化特点，而以东亚发展最为迅速，中国集群数量一年之内从7个增加到18个。亚洲城市正在相互竞争中成为创新中心。越来越多的数字冠军、独角兽公司和庞大的科研机构，打造了一个又一个亚洲的“硅谷”。不仅如此，亚太地区已成为全球最大的文化与创意产业市场，占全球创意产业总产值的33%、全球创意产业就业的43%。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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