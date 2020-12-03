原标题：双重打击致英国经济陷入罕见衰退

由于疫情反弹导致复苏受阻，加上“脱欧”不确定性影响持续存在，英国经济今年将陷入罕见衰退。

英国财政大臣苏纳克11月25日向议会作支出审查报告时说，今年英国经济或将萎缩11.3%，这将是1709年以来最严重的衰退。为应对新冠肺炎疫情，今年英国政府支出已达到2800亿英镑，本财年政府借贷预计将达到3940亿英镑，相当于英国国内生产总值的19%，远超上财年水平。

今年上半年，英国经济连续两个季度萎缩，此后疫情好转使防控有所放松，第三季度英国经济尽管同比依然下降，但环比增长15.5%。

然而，近期疫情再度加重导致英政府不得不采取连续收紧措施。分析人士认为，防疫措施再次收紧必定影响经济复苏进程，今年第四季度英国经济“可能完全没有增长”。

英国商业团体认为，新一轮大范围封锁将使更多企业陷入困境。英国埃信华迈公司11月23日发布的最新月度调查显示，英国11月综合采购经理人指数（PMI）为47.4，为6个月以来的最低水平。

英国今年1月31日正式“脱欧”，英欧双方3月启动未来关系谈判，期待在11个月的过渡期内达成协议。但数轮谈判之后，双方仍在公平竞争环境、履约管理和渔业问题上存在严重分歧。持续的不确定性对于本就遭受疫情打击的企业来说更是雪上加霜。

英国汽车制造商与经销商协会公布的数据显示，今年前9个月，英国汽车总产量约为63.3万辆，同比下滑35.9%。该协会首席执行官迈克·霍斯表示，疫情已给英国汽车业造成严重破坏，如果英欧未能达成最终协议，“无协议脱欧”将给汽车行业及从业者带来“毁灭性打击”。

英国金融业也受到一定影响。英国《金融时报》报道说，“脱欧”不确定性导致伦敦的资产管理公司“招聘瘫痪”。许多英国基金公司要么在欧盟新设实体机构，要么增加现有分支，以在“脱欧”之后继续为欧洲投资者提供服务。

英国央行行长安德鲁·贝利日前也表示，“无协议脱欧”给英国带来的长期损害将大于疫情。

苏纳克表示，预计到2022年第四季度，英国经济产出能恢复到疫前水平，但经济“伤疤”恐将持续存在。“我们的健康紧急情况尚未结束。我们的经济紧急情况才刚刚开始。”苏纳克说。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)